Już w środę zakończy się faza grupowa Euro 2020. Dotychczas znamy dwie z ośmiu par 1/8 finału Mistrzostw Europy. Kto z kim zagra o ćwierćfinał europejskiego czempionatu?

Pary 1/8 finału Euro

Euro 2020 rozpoczęło się 11 czerwca meczem Turcja – Włochy (0:3). Od tego momentu byliśmy świadkami wielu emocjonujących pojedynków. Obserwowaliśmy między innymi nieobliczalnych Polaków, walecznych Węgrów, czy kapitalnych Holendrów. W dotychczas rozegranych konfrontacjach nie brakowało emocji i pięknych goli.

Kilkanaście dni rywalizacji w fazie grupowej wyłoniło 11 z 16 drużyn, które uzyskało kwalifikację do fazy pucharowej. Większość z tych ekip nie zna jeszcze jednak swojego następnego przeciwnika. Komplet par fazy pucharowej poznamy w środę późnym wieczorem, gdy zakończy się pierwszy etap Mistrzostw Europy.

ℹ️ EURO 2020 round of 16:



🇮🇹 Italy ✅

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales ✅

🇨🇭 Switzerland ✅

🇧🇪 Belgium ✅

🇩🇰 Denmark ✅

🇳🇱 Netherlands ✅

🇦🇹 Austria ✅

🇨🇿 Czech Republic ✅

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England ✅

🇸🇪 Sweden ✅

🇫🇷 France ✅#EURO2020 pic.twitter.com/8IRykqPei3 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021

Pierwszą parę 1/8 finału tworzą reprezentacje Walii i Danii. Ekipy te zajęły drugie miejsca w swoich grupach. Zdobyły odpowiednio cztery i trzy punkty. Bukmacherzy w roli zdecydowanego faworyta widzą jednak Duńczyków, którzy rozbili ostatnio Rosjan (4:1).

Druga i jedocześnie ostatnia znana para w 1/8 finału to Włochy kontra Austria. Piłkarze Roberto Manciniego w fazie grupowej dali mnóstwo argumentów, aby uważać ich jako jednego z głównych kandydatów do wygrania trwającego turnieju. Austriacy kwalifikację do tego etapu wywalczyli dopiero w ostatniej kolejce po pokonaniu Ukrainy (1:0).

Kiedy mecze 1/8 finału Euro?

Pierwszych emocji związanych z 1/8 finału Euro 2020 doświadczymy w sobotę 26 czerwca, gdy Walia zagra z Danią o 18:00 na Johan Cruijff Arena. Trzy godziny później rozpocznie na Wembley rozpocznie się konfrontacja Włochów z Austrią. Koniec 1/8 finału przewidziano na wtorek 29 czerwca w Glasgow.

Terminarz 1/8 finału

Sobota 26 czerwca

Walia – Dania (18:00, Amsterdam)

Włochy – Austria (21:00, Londyn)

Niedziela 27 czerwca

Holandia – 3D/E/F (18:00, Budapeszt)

Belgia – 3A/D/E/F (21:00, Sevilla)

Poniedziałek 28 czerwca

2D – 2E (18:00, Kopenhaga)

1F – 3A/B/C (21:00, Bukareszt)

Wtorek 29 czerwca

1D – 2F (18:00, Londyn)

1E – 3A/B/C/D (21:00, Glasgow)

Czytaj także: Z kim zagra Polska w 1/8 finału Euro 2020? Na kogo może trafić Polska?