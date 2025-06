Flamengo – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (29.06.2025)

Flamengo - Bayern Monachium to mecz 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata w USA. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (29 czerwca) o godz. 22:00. Mistrzowie Niemiec są wymieniani wśród kandydatów do wygrania całego turnieju.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Flamengo – Bayern Monachium: typy i przewidywania

Bayern Monachium zagra z brazylijskim Flamengo w ramach 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata, które w tym roku odbywają się w Stanach Zjednoczonych. Choć taki pojedynek przewidywano na tym etapie turnieju, to niewielu zakładało, że to Brazylijski klub wygra swoją grupę, a Bawarczycy do fazy pucharowej przystąpią z drugiego miejsca. W przypadku awansu, w ćwierćfinale na zespół Vincenta Kompany’ego najprawdopodobniej czekać będzie Paris Saint-Germain, które musi wcześniej rozprawić z Interem Miami.

Najlepszym strzelcem drużyny Filipe Luisa jest 20-letni Wallace Yan, który ma w swoim dorobku dwa trafienia. Warto dodać, że Flamengo jest niepokonane od 11 spotkań, z czego osiem zakończyło się zwycięstwem. Brazylijczycy imponują organizacją gry w defensywie, a w fazie grupowej stracili zaledwie dwa gole. Po wtorkowej wpadce z Benficą ekipa Kompany’ego będzie szczególnie zmotywowana, by odpowiedzieć w stylu godnym mistrzów Niemiec. Kluczowe może być doświadczenie na najwyższym poziomie, które wciąż przemawia na korzyść Bawarczyków. Nasz typ: wygrana Bayernu Monachium.

Flamengo – Bayern Monachium: ostatnie wyniki

Bawarczycy zapewnili sobie awans do 1/8 finału KMŚ już po dwóch kolejkach, pokonując kolejno Auckland City (10:0) i Boca Juniors (2:1). Trzeci mecz z Benficą był formalnością, co skłoniło Vincenta Kompany’ego do wystawienia rezerwowego składu. Decyzja Belga zemściła się, gdyż monachijczycy ponieśli porażkę (0:1). Tym samym klęska zepchnęła mistrzów Niemiec na drugą lokatę w grupie C i trudniejszą stronę drabinki.

Z kolei Flamengo pewnie wygrało swoją grupę, zdobywając siedem punktów. Brazylijczycy odnieśli zwycięstwa nad Esperance Tunis (2:0) oraz Chelsea (3:1). W ostatnim meczu, z Los Angeles FC, Filipe Luis wystawił rezerwowy skład, a mimo to zremisował, pokazując głębię i jakość kadry. Trener, który jeszcze niedawno rywalizował na najwyższym poziomie jako piłkarz, błyskawicznie odnalazł się w nowej roli. Jego wpływ na drużynę jest widoczny gołym okiem. Flamengo gra zorganizowany, dojrzalszy futbol i zasłużenie uznawane jest za jedno z największych pozytywnych zaskoczeń tego turnieju w USA.

Flamengo – Bayern Monachium: historia

Starcie Flamengo z Bayernem będzie pierwszym w historii obu klubów. Do tej pory nigdy nie zmierzyły się ze sobą w XXI wieku. Tym bardziej emocje sięgają zenitu przed tym wyjątkowym pojedynkiem na Hard Rock Stadium, który ma być wypełniony po brzegi. Fani Flamengo już podczas meczu z Chelsea stworzyli atmosferę godną finału, kiedy aż 54 tysiące kibiców niosło brazylijski zespół do zwycięstwa. Gorącej fali wsparcia można spodziewać się również w niedzielę, gdy kibice znów zamienią stadion w czerwono-czarne piekło.

Flamengo – Bayern Monachium: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Bayern Monachium. Kurs na zwycięstwo mistrzów Niemiec został ustalony na poziomie około 1.67. Z kolei wygraną zespołu Flamengo można obstawić z kursem około 5.20.

Flamengo – Bayern Monachium: sytuacja kadrowa

Flamengo przystępuje do meczu z monachijskim zespołem niemal w pełnym składzie. Jedynym nieobecnym w ekipie Filipe Luisa będzie Nicolas de la Cruz, który wciąż zmaga się z urazem kolana. Bayern nadal musi radzić sobie bez kilku ważnych ogniw. Z powodu kontuzji wykluczeni są Kim Min-jae, Alphonso Davies czy Hiroki Ito.

Kontuzje i zawieszenia Flamengo Zawodnik Powrót Nicolás De La Cruz Zwichnięcie kolana Kilka dni

Kontuzje i zawieszenia Bayern Monachium Zawodnik Powrót Alphonso Davies Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2025 Hiroki Ito metatarsal-fracture Koniec lipca 2025 Min-Jae Kim Uraz ścięgna Achillesa Połowa lipca 2025 Sacha Boey Kontuzja łydki Koniec lipca 2025 Tarek Buchmann Uraz ramienia Kilka tygodni Michael Olise Powołanie do reprezentacji Po 0 meczach

Flamengo – Bayern Monachium: przewidywane składy

Flamengo: Rossi – Franca, Danilo, Pereira, Lucas – Pulgar, Jorginho – Gerson, De Arrascaeta, Araujo – Plata

Bayern Monachium: Neuer – Laimer, Tah, Stanisić, Guerreiro – Kimmich, Goretzka – Olise, Musiala, Coman – Kane

Flamengo – Bayern Monachium: kto wygra?

Flamengo – Bayern Monachium: transmisja meczu

Mecz Flamengo – Bayern Monachium w 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata odbędzie się w niedzielę, 29 czerwca. Początek rywalizacji na Hard Rock Stadium o godzinie 22:00. Transmisja będzie dostępna na platformie DAZN oraz w usłudze Superbet TV.

