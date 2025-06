fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Leao nigdzie się nie wybiera? Allegri naciska na gwiazdę

Rafael Leao od lat jest łączony z transferem do którejś z czołowych europejskich ekip. Na San Siro nie ma szans na regularną walkę o najważniejsze trofea, stąd pomysł ewentualnej przeprowadzki do Premier League czy La Ligi. Podczas tegorocznego lata media piszą o nim w kontekście przenosin do Barcelony czy Realu Madryt. Ostatnio zainteresował się nim również Bayern Monachium, który pragnie wzmocnić lewe skrzydło piłkarzem z najwyższej półki.

Nigdy dotąd Leao nie próbował nawet wymuszać na władzach Milanu transferu. Z chęcią spróbowałby swoich sił w nowym otoczeniu, ale nie jest to konieczne. W Mediolanie czuje się świetnie i widzi tam swoją przyszłość, chyba że klub zdecydowałby inaczej.

Odejścia Theo Hernandeza oraz Tijjaniego Reijndersa będą dla Milanu wystarczającym osłabieniem, dlatego plan na Leao jest zupełnie inny. „La Gazzetta dello Sport” twierdzi, że kluczowe zdanie w tej kwestii ma Massimiliano Allegri. Szkoleniowiec jest zwolennikiem talentu Portugalczyka i widzi w nim lidera zespołu. Przekazał mu to już prywatnie, a niebawem będzie z nim pracował nad zażegnaniem wahań formy, których ma zbyt wiele. Leao przeplata kapitalne występy z beznadziejnymi, dlatego nie może wskoczyć na wyższy poziom.

Wygląda więc na to, że Leao będzie tego lata nie do wyjęcia. Jego umowa z Milanem obowiązuje do 2028 roku. W sezonie 2024/2025 uzbierał w sumie 12 bramek oraz 13 asyst.