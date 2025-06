fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal, Kylian Mbappe i Vinicius Junior

Carvajal zgłasza gotowość. Alonso może na niego postawić

Dani Carvajal na początku sezonu 2024/2025 nabawił się paskudnej kontuzji. Zerwał więzadła krzyżowe, co wiązało się z bardzo długą przerwą od gry. Pojawiały się nawet wątpliwości, czy 33-latek w ogóle będzie w stanie wrócić na boisko, ale ten bardzo dojrzale podszedł do procesu rehabilitacji. Ma za sobą dziewięć miesięcy ciężkiej pracy i wreszcie jest gotowy, aby znów zagrać.

Real Madryt cierpiał z powodu absencji Carvajal, gdyż zastępujący go Lucas Vazquez nie prezentował się wystarczająco dobrze. Tego lata do zespołu dołączył Trent Alexander-Arnold, ale Hiszpan i tak powinien dostać swoje minuty. Nie wyklucza nawet zmiany pozycji, gdyby Xabi Alonso zdecydował się na formację z trzema środkowymi obrońcami.

Królewscy wciąż przebywają w Stanach Zjednoczonych, gdzie rywalizują w Klubowych Mistrzostwach Świata. We wtorek zmierzą się z Juventusem. Carvajal zapewnia, że jest do dyspozycji Alonso i po dziewięciu miesiącach może wrócić do gry.

– Osobiście czuję się bardzo dobrze i jestem w dynamice treningowej drużyny. Nie wiem, czy już jutro nie znajdę się w kadrze i będę mógł być na ławce do dyspozycji trenera. Bardzo się z tego cieszę. (…) To długa kontuzja, trzeba stopniowo stawiać kolejne kroki. Nie możesz się śpieszyć i to jest najważniejsze. Minęło już prawie 9 miesięcy i myślę, że jestem gotowy do rywalizacji – przekazał dziennikarzom.