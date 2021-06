Ile razy Polska grała na Euro? Reprezentacja Polski na Euro gra po raz czwarty. Mistrzostwa Europy 2021 są dla Biało-czerwonych czwartą z rzędu imprezą tego typu. Przed 2008 rokiem Polakom nie udawało się zakwalifikować do finałów.

Polska debiutowała na Euro w 2008 roku

W 2012 roku Polacy byli współgospodarzami turnieju razem z Ukrainą

Polska występuje po raz czwarty w ME podczas Euro 2020

Ile razy Polska pojawiła się na mistrzostwach Europy?

Reprezentacja Polski po raz pierwszy na Euro zagrała w 2008 roku. Awansowała wówczas pod wodzą Leo Beenhakkera. Drugi jej start przypadł cztery lata później, kiedy Polska była współgospodarzem turnieju razem z Ukrainą. W 2016 roku Biało-czerwoni odnieśli swój największy sukces w mistrzostwach Europy, docierając aż do ćwierćfinału. W walce o półfinał Polska odpadła po rzutach karnych z Portugalią – późniejszym triumfatorem całego turnieju. Selekcjonerem był wówczas Adam Nawałka.

Euro 2020 to dla Polski czwarty turniej z rzędu na Starym Kontynencie. Polska trafiła do grupy E ze Słowacją, Szwecją i Hiszpanią. Pierwszy mecz zakończył się dużą wpadką naszej kadry. Polska przegrała ze Słowacją 1:2. Do przerwy Polacy przegrywali 0:1. Na początku drugiej połowy Karol Linetty doprowadził do wyrównania, ale chwilę później Grzegorz Krychowiak został ukarany czerwoną kartką (za drugą żółtą) i ostatecznie Słowacy zdołali zdobyć decydującą bramkę.

Grzegorz Krychowiak będzie musiał pauzować jeden mecz, a to oznacza, że nie zobaczymy go w spotkaniu Hiszpania – Polska, które odbędzie się 19 czerwca na Estadio La Cartuja w Sewilli. Faworytem tego meczu będą gospodarze. Na koniec zmagań w grupie E Biało-czerwoni zagrają ze Szwedami. Mecz Szwecja – Polska zostanie rozegrany 23 czerwca w Sankt Petersburgu, a areną zmagań będzie Stadion Kriestowskij.

