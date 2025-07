Górnik Zabrze blisko nowego właściciela. Pozostał tylko jeden podmiot

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski prawie pewien przejęcia Górnika Zabrze

Górnik Zabrze w ostatnim czasie może się podobać. Klub zaczął wychodzić na prostą, a nowy sezon zapowiada się bardzo dobrze. To głównie za sprawą kapitalnych ruchów, których dokonał dział sportowy Trójkolorowych. Do tej pory udało się bowiem skompletować praktycznie całą kadrę, a do początku sezonu pozostał jeszcze ponad tydzień. To oznacza, z pewnością plany na Górnym Śląsku są ambitne.

Wkrótce w Zabrzu może zmienić się jeszcze coś więcej, a mianowicie właściciel. Od jakiegoś czasu trwa proces przejmowania klubu z rąk miasta, a zamknięta w ostatnim tygodniu opcja składania ofert na zakup Górnika zdaje się przynosić rozstrzygnięcie. Według informacji przekazanych przez Rafała Musioła z „Dziennika Zachodniego”, firma Zarys/Tabapol, która była jednym z dwóch podmiotów, który złożył ofertę zakupu klubu – zrezgnowała.

Oznacza to, że w grze o przejęcie Górnika Zabrze pozostaje już tylko drugi podmiot, a mianowicie LP Holding GmbH. Jest to spółka należąca oczywiście do Lukasa Podolskiego, który z dużą dozą prawdopodobieństwa stanie się nowym właścicielem Górnika.

