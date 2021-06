Którzy zawodnicy na Euro 2020 mają na swoim koncie żółte lub czerwone kartki, po ilu żółtych kartkach się pauzuje. Sprawdź w klasyfikacji żółtych i czerwonych kartek na Mistrzostwach Europy.

Euro 2020: kartki – przepisy. Po ilu kartkach się pauzuje?

Według regulaminu obowiązującego podczas Euro 2020 zawodnik pauzuje w jednym meczu w dwóch sytuacjach:

otrzymanie czerwonej kartki

otrzymanie dwóch żółtych kartek w dwóch różnych meczach

Należy jednak pamiętać, że w przypadku poważnego naruszenia przepisów zawodnik może zostać ukarany dłuższym zawieszeniem. Żółte kartki są natomiast “kasowane” po zakończeniu ćwierćfinałów. Oznacza to, że piłkarze zespołów, które wywalczą awans do najlepszej czwórki, do półfinałów przystępują z “czystym kontem”.

Euro 2020 – klasyfikacja żółtych kartek

Imię i nazwisko kraj żółte kartki Grzegorz Krychowiak Polska 2 Caglar Soyuncu Turcja 1 Aleksandar Trajkovski Macedonia Płn. 1 Ezgjan Alioski Macedonia Płn. 1 Duje Caleta-Car Chorwacja 1 Sergij Sydorczuk Ukraina 1 Fabian Schar Szwajcaria 1 Kevin Mbabu Szwajcaria 1 Stefan Lainer Austria 1 Kieffer Moore Walia 1 Halil Dervisoglu Turcja 1 Phil Foden Anglia 1 Tim Sparv Finlandia 1 Tomas Hubocan Słowacja 1 Robin Lod Finlandia 1 Marcelo Brozović Chorwacja 1 Mateo Kovacić Chorwacja 1

Euro 2020 – klasyfikacja czerwonych kartek