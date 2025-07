Legia Warszawa kupuje napastnika za 3 miliony euro!

Legia Warszawa jest bardzo blisko pozyskania Mileta Rajovicia z Watfordu, o czym poinformował Adam Drury, dziennikarz "Watford Observer". Kwota transferu napastnika ma wynieść 3 miliony euro i będzie to nowy rekord PKO Ekstraklasy.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Legia blisko transferu napastnika i pobicia rekordu transferowego

Legia Warszawa na rynku transferowym w tym okienku jest raczej pasywna i jest to dość eufemistyczne określenie. Zespół Dariusza Mioduskiego do tej pory dokonał tylko jednego transferu – Petara Stojanovica. Nowy prawy obrońca to jednak zdecydowanie zbyt mało, ale wkrótce może to się zmienić. Ostro o obecnej sytuacji stołecznego klubu pisał w swoim felietonie Jakub Olkiewicz.

Wiadomo bowiem, że Wojskowi szukają przede wszystkim nowego napastnika. Według informacji, które przekazał Adam Drury, dziennikarz „Watford Observer”, Legia Warszawa jest bardzo blisko pozyskania Mileta Rajovicia z angielskiego Watfordu za kwotę 3 milionów euro. Oznaczałoby to nowy rekord transferowy w historii PKO Ekstraklasy, ten do tej pory należy do Rubena Vinagre.

Mileta Rajović w minionym sezonie rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył 13 goli oraz zanotował trzy asysty. Przez większość czasu wypożyczony był jednak do duńskiego Brondby. W swojej karierze 25-letni Duńczyk występował głównie w rodzimej lidze, ale do Watfordu dołączył ze szwedzkiego Kalmar FF. Wówczas Anglicy zapłacili za Rajovicia 2 miliony euro. Łącznie w barwach klub z Championship napastnik rozegrał 48 spotkań i zdobył 14 goli.

