Derby Dolnego Śląska rozstrzygnięte. Trzy gole

16:49, 15. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław to pierwsze sobotnie spotkanie 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W derbach Dolnego Śląska padły trzy bramki

Levente Szabo
Obserwuj nas w
Kazimierz Koper/ Ball Raw Images/ Alamy Na zdjęciu: Levente Szabo

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław: dwie bramki po przerwie

Gospodarze do derbów Dolnego Śląska przystępowali po rozegranych dwóch meczach i z dorobkiem trzech punktów. Natomiast goście w trzech starciach wywalczyli cztery oczka. Nie sposób było wskazać faworyta pojedynku Zagłębie LubinŚląsk Wrocław. Obie drużyny miały właściwie takie same szanse na sukces.

Premierowa bramka rywalizacji w Lubinie padła w 34. minucie. Wojskowi ruszyli z kontratakiem, który wyprowadził Malaly Dembele. Francuz w ostatecznej fazie akcji dograł do Piotra Samca-Talara, a ten zdołał zaskoczyć Zlatana Alomerovicia.

Miedziowi odpowiedzieli już po zmianie stron. W 52. minucie Josip Corluka zebrał piłkę po dośrodkowaniu z narożnika boiska i oddał strzał z dystansu. Karol Niemczycki nie był w stanie zatrzymać precyzyjnego uderzenia przy słupku.

Zagłębie wyszło na prowadzenie w 85. minucie Corluka znakomicie dorzucał z prawej strony – Levente Szabo opanował futbolówkę i z bliskiej odległości nie dał szans Niemczyckiemu. Drużyna Leszka Ojrzyńskiego utrzymała korzystny wynik i wgrała 2:1 w derbach Dolnego Śląska.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości