Juventus już wie. David zdecydował ws. przyszłości

Jonathan David ma za sobą jeden i to niezbyt udany sezon w barwach Bianconerich. Jaka przyszłość czeka Kanadyjczyka? Napastnik poinformował Juventus o swoich planach.

Jonathan Moscrop/ Sportimage/ Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

David odrzucił oferty

W lecie 2025 roku Jonathan David zakończył pięcioletnią przygodę w szeregach LOSC Lille i jako wolny zawodnik przeniósł się do Serie A. Nowym klubem reprezentanta Kanady został Juventus.

W premierowym sezonie w Turynie były piłkarza KAA Gent rozegrał łącznie aż 46 meczów, jednak zapisał na swoim koncie tylko osiem trafień i pięć asyst. Bianconeri nie byli zadowoleni z postawy 26-latka i rozważali jego sprzedaż.

Jednak David nie zamierza zmienić klubowych barw, o czym już poinformował władze Bianconerich. Nicolo Schira przekonuje, że snajper odrzucił trzy oferty pochodzące spoza Włoch i chce kontynuować karierę na Allianz Stadium.

Kanadyjczyk ma za sobą stosunkowo udane Mistrzostwa Świata 2026. Jego reprezentacja dotarła do 1/8 finału, a on sam trzykrotnie znalazł drogę do siatki. Uczynił to w jednym meczu, z Katarem.