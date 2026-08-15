Mateta dziękuje Milanowi. Nieudany transfer ujawnił poważniejszy problem

17:06, 15. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Jean Philippe Mateta nie trafił zimą do Milanu po nieudanych testach medycznych. Napastnik przyznał w "Canal+ Foot", że dokładne badania mogły uchronić go przed większymi problemami.

Jean-Philippe Mateta
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fot. Imago / Sebastian Frej Na zdjęciu: Jean-Philippe Mateta

Badania w Milanie zmieniły sytuację Matety

Jean Philippe Mateta był o krok od przenosin z Crystal Palace do Milanu. Kluby uzgodniły w styczniu transfer za 35 milionów euro. Wszystko zmieniło się podczas testów medycznych, po których Rossoneri zrezygnowali z finalizacji operacji.

Francuz początkowo był rozczarowany takim zakończeniem negocjacji. Z perspektywy czasu zupełnie inaczej ocenia jednak wydarzenia z Mediolanu. Badania wykazały, że stan jego kolana był poważniejszy niż wcześniej mu przekazywano. – Przechodziłem badania medyczne i nagle wszystko zostało zatrzymane. Uraz mojego kolana był w rzeczywistości poważniejszy, niż mi wcześniej powiedziano. Kiedy mi to wyjaśnili, przez głowę przechodziły mi różne myśli – powiedział Mateta w „Canal+ Foot”.

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Napastnik podkreślił, że nie żałuje nieudanego transferu. Szczegółowa diagnoza pozwoliła mu poznać rzeczywistą przyczynę problemów. Francuz zastanawiał się później, jak długo mógłby jeszcze grać z dokuczającym urazem. – Na szczęście przeszedłem te badania i dowiedziałem się dokładnie, co mi dolega – dodał zawodnik.

Problemy dotyczyły prawego kolana. Mateta zerwał w nim łąkotkę jeszcze jako zawodnik Mainz w 2019 roku. Wtedy przeszedł operację i pauzował przez sześć miesięcy. Tym razem zabieg nie był konieczny. Piłkarz otrzymał pięć tygodni pełnego odpoczynku oraz leczenia, co pozwoliło mu wrócić do zdrowia przed występami z Francją na mistrzostwach świata.