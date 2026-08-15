Yan Diomande zadebiutuje w Realu Madryt. Otrzymał powołanie

Yan Diomande otrzymał powołanie na mecz towarzyski pomiędzy FC Schalke 04 Gelsenkirchen a Realem Madryt. Iworyjski skrzydłowy czeka na debiut w ekipie Królewskich.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

Schalke – Real Madryt. Yan Diomande czeka na debiut

Yan Diomande podczas obecnego letniego okienka transferowego przeszedł z Lipska do Realu Madryt. Kwota tej transakcji, razem z bonusami, wyniesie 135 milionów euro, co oznacza, że Iworyjczyk stanie się najdroższym zawodnikiem w historii stołecznego klubu. 19-letni skrzydłowy już wkrótce zadebiutuje w ekipie Królewskich.

Real Madryt ogłosił bowiem listę powołanych na spotkanie towarzyskie przeciwko FC Schalke 04 Gelsenkirchen. Wśród piłkarzy, którzy będą podróżować do Niemiec, znalazł się również Diomande. Jose Mourinho najprawdopodobniej da mu szansę występu, aby reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej mógł odpowiednio przygotować się do nowego sezonu La Ligi.

Sparing pomiędzy Schalke a Realem Madryt zaplanowano na niedzielę, 16 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 17:00. Warto dodać, że oprócz Yana Diomande powołani zostali także inni nowi zawodnicy drużyny Los Blancos – Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate oraz Carlos Espi.