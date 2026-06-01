Królewski podsumował sezon i zwrócił uwagę na coś więcej niż Wisłę

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Historyczny moment dla Krakowa. Wpis Królewskiego błyskawicznie przyciągnął uwagę

Jarosław Królewski odniósł się do awansu Wieczystej Kraków do PKO BP Ekstraklasy. Prezes Wisły Kraków zamieścił krótki wpis w mediach społecznościowych, w którym pogratulował lokalnemu rywalowi sukcesu oraz zwrócił uwagę na rolę stadionu przy ulicy Reymonta 22 w zakończonym sezonie.

Wieczysta przypieczętowała awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce i od kolejnego sezonu będzie rywalizować z najlepszymi drużynami w kraju. To kolejny ważny krok w dynamicznym rozwoju klubu, który jeszcze kilka lat temu występował na znacznie niższym poziomie rozgrywkowym.

„Gratulacje Wieczystej awansu!” – napisał Królewski na platformie X.

Szef Białej Gwiazdy zwrócił także uwagę na zaangażowanie osób odpowiedzialnych za organizację wydarzeń na stadionie Wisły, który w minionym sezonie był areną wielu spotkań.

„Kończymy sezon na Reymonta 22 z 30 stoma obsłużonymi spotkaniami! Brawo team operacyjny Wisły Kraków” – przekazł prezes 13-krotnych mistrzów Polski.

Gratulacje @wieczysta 👌 awansu!



Kończymy sezon na #r22 30 stoma obsłużonymi spotkaniami! Bravo team operacyjny @wislakrakowsa 🔵⚪️🔴



Kraków ma 3 zespoły w @_Ekstraklasa_ 🔥! — Jarosław Królewski (@jarokrolewski) May 31, 2026

Na koniec wpisu Królewski podkreślił wyjątkową sytuację krakowskiej piłki nożnej, wskazując na liczbę drużyn reprezentujących miasto na najwyższym poziomie rozgrywkowym. „Kraków ma trzy zespoły w PKO BP Ekstraklasie” – podsumował z radością prezes Wisły.

Awans Wieczystej sprawia, że Kraków umacnia swoją pozycję na piłkarskiej mapie Polski. Obecność trzech ekip z jednego miasta w PKO BP Ekstraklasie będzie bez wątpienia jednym z najciekawszych wątków nadchodzącego sezonu.