Królewski podsumował sezon i zwrócił uwagę na coś więcej niż Wisłę

Historyczny moment dla Krakowa. Wpis Królewskiego błyskawicznie przyciągnął uwagę
Jarosław Królewski odniósł się do awansu Wieczystej Kraków do PKO BP Ekstraklasy. Prezes Wisły Kraków zamieścił krótki wpis w mediach społecznościowych, w którym pogratulował lokalnemu rywalowi sukcesu oraz zwrócił uwagę na rolę stadionu przy ulicy Reymonta 22 w zakończonym sezonie.
Wieczysta przypieczętowała awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce i od kolejnego sezonu będzie rywalizować z najlepszymi drużynami w kraju. To kolejny ważny krok w dynamicznym rozwoju klubu, który jeszcze kilka lat temu występował na znacznie niższym poziomie rozgrywkowym.
„Gratulacje Wieczystej awansu!” – napisał Królewski na platformie X.
Szef Białej Gwiazdy zwrócił także uwagę na zaangażowanie osób odpowiedzialnych za organizację wydarzeń na stadionie Wisły, który w minionym sezonie był areną wielu spotkań.
„Kończymy sezon na Reymonta 22 z 30 stoma obsłużonymi spotkaniami! Brawo team operacyjny Wisły Kraków” – przekazł prezes 13-krotnych mistrzów Polski.
Na koniec wpisu Królewski podkreślił wyjątkową sytuację krakowskiej piłki nożnej, wskazując na liczbę drużyn reprezentujących miasto na najwyższym poziomie rozgrywkowym. „Kraków ma trzy zespoły w PKO BP Ekstraklasie” – podsumował z radością prezes Wisły.
Awans Wieczystej sprawia, że Kraków umacnia swoją pozycję na piłkarskiej mapie Polski. Obecność trzech ekip z jednego miasta w PKO BP Ekstraklasie będzie bez wątpienia jednym z najciekawszych wątków nadchodzącego sezonu.