Stępiński na dłużej w Koronie
Mariusz Stępiński zimą zdecydował się na powrót do Ekstraklasy. Chciał tego już wcześniej, ale Widzew Łódź ostatecznie postawił na innego piłkarza. Korona Kielce postanowiła skorzystać z okazji i sprowadziła do siebie czterokrotnego reprezentanta Polski. Z nowym zespołem przywitał się znakomicie – w debiucie ustrzelił dublet przeciwko Legii Warszawa. Później było już gorzej i finalnie zakończył rundę z czterema bramkami w 15 występach.
Dyspozycja strzelecka Stępińskiego była wynikiem również słabej dyspozycji całej drużyny. Korona wiosną punktowała poniżej oczekiwań i w zasadzie do samego końca sezonu nie była pewna utrzymania w Ekstraklasie. Przed nią natomiast nowe otwarcie i nadzieje na lepszą przyszłość. W niedzielę rozwiano wątpliwości w temacie dalszego pobytu doświadczonego napastnika w Kielcach.
Korona poinformowała, że przedłużyła wygasającą umowę ze Stępińskim. Od teraz będzie ona obowiązywać do połowy 2028 roku. To duży sukces dla klubu, który utrzymuje w swoich szeregach znane nazwisko.
Stępiński na poziomie Ekstraklasy rozegrał dotąd w sumie 112 spotkań i zdobył 29 bramek. Zimą wrócił do Polski po prawie dziesięciu latach – w międzyczasie występował we Francji, Włoszech oraz na Cyprze. Ostatni mecz dla reprezentacji Polski rozegrał w listopadzie 2017 roku.