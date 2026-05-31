Korona Kielce przekazała świetną wiadomość. Gwiazda zostaje na dłużej

21:46, 31. maja 2026
Sebastian Janus Źródło:  Korona Kielce

Korona Kielce poinformowała o dalszej współpracy z Mariuszem Stępińskim. Jego umowa została przedłużona na dwa kolejne lata. Napastnik trafił do klubu tej zimy.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Korona Kielce - Jagiellonia Białystok

Stępiński na dłużej w Koronie

Mariusz Stępiński zimą zdecydował się na powrót do Ekstraklasy. Chciał tego już wcześniej, ale Widzew Łódź ostatecznie postawił na innego piłkarza. Korona Kielce postanowiła skorzystać z okazji i sprowadziła do siebie czterokrotnego reprezentanta Polski. Z nowym zespołem przywitał się znakomicie – w debiucie ustrzelił dublet przeciwko Legii Warszawa. Później było już gorzej i finalnie zakończył rundę z czterema bramkami w 15 występach.

Dyspozycja strzelecka Stępińskiego była wynikiem również słabej dyspozycji całej drużyny. Korona wiosną punktowała poniżej oczekiwań i w zasadzie do samego końca sezonu nie była pewna utrzymania w Ekstraklasie. Przed nią natomiast nowe otwarcie i nadzieje na lepszą przyszłość. W niedzielę rozwiano wątpliwości w temacie dalszego pobytu doświadczonego napastnika w Kielcach.

Korona poinformowała, że przedłużyła wygasającą umowę ze Stępińskim. Od teraz będzie ona obowiązywać do połowy 2028 roku. To duży sukces dla klubu, który utrzymuje w swoich szeregach znane nazwisko.

Stępiński na poziomie Ekstraklasy rozegrał dotąd w sumie 112 spotkań i zdobył 29 bramek. Zimą wrócił do Polski po prawie dziesięciu latach – w międzyczasie występował we Francji, Włoszech oraz na Cyprze. Ostatni mecz dla reprezentacji Polski rozegrał w listopadzie 2017 roku.

