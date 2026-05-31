Cracovia straci lidera defensywy? „Zastanowimy się nad tym”

Oskar Wójcik otrzymał debiutanckie powołanie do reprezentacji Polski i latem może opuścić Cracovię. Defensor po świetnym sezonie jest łączony z transferem. W rozmowie dla TVP Sport przedstawił plan na przyszłość.

Wójcik chętny na transfer. Opuści Cracovię po świetnym sezonie?

Cracovia do samego końca sezonu drżała o dalszą grę w Ekstraklasie. Runda wiosenna w wykonaniu tej drużyny była bardzo słaba, co doprowadziło do trudnej sytuacji i walki o ligowy byt. Pozytywem po tak trudnym okresie na pewno może być postawa Oskara Wójcika, który stał się wręcz liderem formacji obronnej. Miał nawet szanse na tytuł najlepszego obrońcy sezonu, choć ten plebiscyt ostatecznie wygrał Wojciech Mońka z Lecha Poznań.

Wójcikowi przewiduje się zagraniczną karierę. Jan Urban znalazł dla niego miejsce wśród powołanych na zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego będzie mógł zawalczyć o debiut. Czy później czeka go wyprowadzka z Krakowa? Temat transferu przewijał się w mediach już zimą, ale wówczas Cracovia nie zdecydowała się na sprzedaż. Teraz będzie jej trudniej utrzymać swojego gwiazdora.

O opuszczeniu Ekstraklasy poważnie myśli sam zainteresowany. Twierdzi, że transfer jest możliwy, o ile otrzyma odpowiednią ofertę. Interesuje go projekt, który pozwoli mu się rozwijać.

– Serce na pewno mówi, by zostać w Cracovii, bo to mój klub, który ma świetnych i wspierających kibiców. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że mogę tak wiele dostać od fanów. Z drugiej strony… są marzenia. Zawsze wyobrażałem sobie grę w jednej z pięciu najlepszych lig w Europie. (…) Mówiąc wprost, jeśli pojawi się oferta z ciekawym planem, wizją rozwoju – zastanowimy się nad tym. Nie jest tak, że słyszę jakąś nazwę, pojawia się pierwszy lepszy klub, a ja już chcę wylatywać z Polski. To wszystko musi być gruntownie przeanalizowane. Najważniejsze jest to, że nie chcę iść do jakiegoś klubu tylko po to, by tam jedynie być. Chcę grać oraz stawać się lepszym piłkarzem – przyznał Wójcik w wywiadzie dla TVP Sport.