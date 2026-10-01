Wisła Kraków reaguje na zamknięcie sektora gości na stadionie Legii Warszawa. Jarosław Królewski zapowiedział walkę o wyjaśnienia i nie wykluczył radykalnych kroków w tej sprawie.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski zareagował na decyzję Legii

Wisła Kraków nie zamierza przejść obojętnie obok decyzji dotyczącej meczu z Legią Warszawa. Spotkanie w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się 11 października o godzinie 20:15. Na ten moment kibice Białej Gwiazdy nie będą mogli pojawić się w stolicy w zorganizowanej grupie. Jarosław Królewski odniósł się do sprawy na swoim profilu na platformie X.

Właściciel krakowskiego klubu zapowiedział, że Wisła zwróci się do Legii, PZPN oraz Ekstraklasy S.A. o szczegółowe wyjaśnienia. „Dziś TS Wisła Kraków S.A. zwróci się do Legii Warszawa oraz właściwych organów PZPN i Ekstraklasy S.A. o wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące odmowy przyjęcia zorganizowanej grupy naszych kibiców” – przekazał Królewski we wpisie na swoim profilu w mediach społecznościowych.

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W przekazie prezesa klubu z Krakowa nie zabrakło również uszczypliwości pod adresem warszawskich instytucji. Królewski zwrócił uwagę na działalność Zarządu Zieleni m. st. Warszawy oraz współpracę Legii z policją i innymi służbami. Jednocześnie zasugerował, że problem można jeszcze rozwiązać przed spotkaniem. „W czasach, gdy pracuje się nad wysyłaniem rakiet na Marsa, wierzymy, że wspólnymi siłami PZPN, Ekstraklasy i obu klubów uda się w ciągu 11 dni zamontować siatkę, bramę i kilka kamer” – napisał szef Wisły.

Królewski przypomniał też, że krakowska ekipa podczas organizowanego w Krakowie meczu Szachtara Donieck z Legią Warszawa umożliwiła wejście na stadion około 1,5-2 tysiącom kibiców stołecznego klubu. „Jako Wisła Kraków stoimy na stanowisku, że obecność kibiców gości ma istotne znaczenie – wpływa na rywalizację na boisku, a jej zapewnienie jest kwestią zasad fair play i zwyczajnej uczciwości” – podkreślił właściciel krakowskiej ekipy. Na koniec zaznaczył, że klub rozważa różne scenariusze. „Bierzemy pod uwagę zarówno pozostawienie sprawy bez dalszych działań, jak i radykalne kroki, z których jesteśmy znani” – przekazał Królewski.

Ogólnie po reprezentacyjnej przerwie Wisła do kolejnej pauzy w rozgrywkach rozegra pięć spotkań. Zmierz się w nich: z Widzewem Łódź, Rakowem Częstochowa i Lechem Poznań. Ciekawie zapowiadają się również derby z Cracovią.