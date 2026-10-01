Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie. Przepisy są bezlitosne

Cristiano Ronaldo może zostać surowo ukarany za opuszczenie zgrupowania Portugalii bez zgody. Jak informuje "A Bola", 41-latkowi grozi nawet pół roku zawieszenia.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo może mieć poważne problemy

Cristiano Ronaldo znalazł się w centrum zamieszania dotyczącego zgrupowania reprezentacji Portugalii. Napastnik Al-Nassr miał opuścić siedzibę kadry po konflikcie z selekcjonerem Jorge Jesusem. Sprawa może mieć jednak poważniejsze konsekwencje.

Według informacji „A Bola” portugalskie przepisy przewidują konkretne sankcje za samowolne opuszczenie zgrupowania. Regulamin Portugalskiego Związku Piłki Nożnej uwzględnia tego typu zachowania. „Zawodnik, który po otrzymaniu powołania do reprezentacji narodowej opuści bez zezwolenia miejsce pobytu drużyny lub nie stawi się bez ważnego powodu na treningu, meczu lub innym wydarzeniu z udziałem reprezentacji narodowej (lub mającym związek z reprezentacją FPF lub Portugalii), zostanie ukarany karą zawieszenia na okres od jednego do sześciu miesięcy„.

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To nie koniec możliwych konsekwencji dla kapitana portugalskiej kadry. Przepisy przewidują również karę finansową. „Ponadto nałożona zostanie grzywna w wysokości od 5 do 10 jednostek rozliczeniowych [mniej więcej 500 do 1000 euro, przy czym wartość jednostkowa wynosi 102 euro]” – czytamy w regulaminie FPF.

Na razie nie wiadomo, jak dokładnie zakończy się sprawa Cristiano Ronaldo. Jeśli portugalskie władze uznają, że jego odejście ze zgrupowania nastąpiło bez wymaganej zgody i bez uzasadnionej przyczyny. 41-letni gwiazdor może zapłacić za swoje zachowanie nie tylko pieniędzmi. W grę wchodzi również dłuższe zawieszenie.