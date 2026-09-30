Mazurek potwierdził wielką formę. Ujawnił, co daje mu największą radość

22:20, 30. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Bartosz Mazurek był najlepszym piłkarzem meczu Polska - Szwecja w el. młodzieżowych Mistrzostw Europy. Na konferencji prasowej strzelec dwóch bramek zdradził, skąd u niego taki ciąg na bramkę.

Bartosz Mazurek
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dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mazurek

Mazurek zdradził, że największą radość dają mu strzelone gole

Reprezentacja Polski do lat 21 zagrała w środę ze Szwecją, odnosząc dziewiąte zwycięstwo z rzędu. Tym razem pokonali swoich rówieśników ze Skandynawii (3:0). Autorem dwóch bramek był debiutujący w kadrze Jerzego Brzęczka rewelacyjny Bartosz Mazurek. Na konferencji prasowej piłkarz RB Salzburg zdradził, skąd u niego taki ciąg na bramkę. Warto dodać, że w klubie w ostatnim miesiącu również strzelił dwie bramki, a gra jako środkowy pomocnik.

Czy niespodziewane? Myślę, że każdy zawodnik lubi strzelać bramki. To daje największą radość w piłce nożnej. O to chodzi, żeby strzelać bramki. Lubię to robić. Myślę, że stąd ten ciąg na bramkę. Cieszę się, że udało mi się strzelić dwa gole i pomóc drużynie – powiedział Bartosz Mazurek.

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Reprezentacja Polski nie miała większych problemów, żeby zdobyć komplet punktów. Mazurek na konferencji prasowej zaznaczył, że poza małymi wyjątkami Biało-Czerwoni mieli spotkanie pod kontrolą. Podkreślił, że jest dumny z tego, że może być częścią tak dobrego zespołu jak młodzieżówka U21.

Myślę, że mieliśmy spotkanie pod kontrolą. Na początku trochę przesypialiśmy momenty, żeby przyśpieszyć grę, ale pierwsza bramka otworzyła mecz. Później kontrolowaliśmy spotkanie, były tylko pojedyncze wypady Szwedów, ale dobrze reagowaliśmy po stracie i wracaliśmy do kontaktu. Mieliśmy mecz pod pełną kontrolą – podsumował mecz ze Szwecją na konferencji prasowej.

Gratulację dla całej drużyny. Odkąd tu jestem, widzę, że to nie przypadek, że ta drużyna wygrała dziewięć spotkań. Jestem dumny, że mogę być częścią tego zespołu i staram się oddać wszystko, co najlepsze na boisku – dodał.

Kolejną szansę na występ z orzełkiem na piersi w drużynie U21 będzie miał w poniedziałek. Podopieczni Jerzego Brzęczka zmierza się z Włochami. Stawką będzie awans na młodzieżowe Mistrzostwa Europy 2027.

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