Brzęczek uważa go za wielki talent. „Pokazał umiejętności i inteligencję piłkarską”

Maxi Oyedele zadebiutował w kadrze Jerzego Brzęczka, choć w tym sezonie nie rozegrał ani jednej minuty w barwach Strasbourga. Selekcjoner wyjaśnił, dlaczego postawił akurat na niego.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Oyedele to niesamowity talent – uważa Jerzy Brzęczek

Reprezentacja Polski U21 ma na swoim koncie dziewięć zwycięstw w dziewięciu meczach eliminacji Mistrzostw Europy 2027. Choć są niepokonani, wciąż nie mogą być pewni awansu na turniej. Decydujący będzie poniedziałkowy mecz z reprezentacją Włoch U21. Do wywalczenia biletów na EURO podopieczni Jerzego Brzęczka potrzebują przynajmniej remisu. W środę (30 września) pokonali rówieśników ze Szwecji, rozbijając ich (3:0).

W wyjściowej jedenastce znalazł się Maxi Oyedele. Powołanie dla piłkarza francuskiego Strasbourga budziło sporo wątpliwości. 21-latek w tym sezonie nie rozegrał ani jednego meczu w klubie. Mimo to selekcjoner Jerzy Brzęczek mu zaufał. Były gracz Legii Warszawa przebywał na boisku przez 68 minut.

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Na konferencji prasowej Brzęczek wprost przyznał, że Oyedele to według niego niesamowity talent. W starciu ze Szwecją zagrał bardzo dobrze, pokazując m.in. swoje umiejętności oraz inteligencję piłkarską. Niewykluczone, że z Włochami również zobaczymy go na boisku.

– Uważam go za piłkarza o niesamowitym talencie i umiejętnościach. To było bardzo dobre spotkanie w jego wykonaniu. Ta wcześniejsza zmiana wynikała z tego, że przez dłuższy okres czasu nie miał żadnego rozegranego spotkania w klubie. Pokazał umiejętności, inteligencję piłkarską. Rywalizacja i konkurencja w środku pola jest coraz większa – powiedział Jerzy Brzęczek na konferencji prasowej.

Oyedele trafił do Strasbourga latem ubiegłego roku za 6 milionów euro. Jego przygodę w Ligue 1 trudno na ten moment nazwać udaną. Łącznie uzbierał jedynie 14 meczów, w których strzelił jednego gola.