Real Madryt pod presją. Mourinho znalazł sposób na krytykę

Jose Mourinho znalazł sposób na krytykę Realu Madryt. Jak podaje serwis internetowy El Debate, trener wykorzystuje ją do mobilizacji zespołu i zaostrzenia walki o skład.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho ma nowy plan na Real Madryt

Jose Mourinho przekonuje swoich zawodników, że opinie z zewnątrz nie mogą wpływać na ich postawę. Portugalczyk ma zwracać uwagę piłkarzy na rosnące wątpliwości dotyczące szans Realu Madryt zarówno w La Liga, jak i Lidze Mistrzów. Negatywne komentarze mają stać się dla zespołu dodatkowym paliwem.

Jednocześnie szkoleniowiec Królewskich nie zamierza przywiązywać się do jednego zestawienia. Walka o miejsce w podstawowej jedenastce pozostaje otwarta, a Mourinho daje swoim podopiecznym jasny sygnał: zawodnik zaczynający jako rezerwowy może w każdej chwili stać się jednym z najważniejszych ogniw zespołu.

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Na swoją szansę naciskają między innymi Diomande, Espi, Brahim Diaz, Carreras, Trent Alexander-Arnold oraz Eduardo Camavinga. Po powrocie do odpowiedniej dyspozycji uwagę zwraca również Bernardo Silva, który może otrzymać większą odpowiedzialność za kreowanie gry.

Mourinho według wieści El Debate musi reagować na sytuację po dwóch porażkach w ośmiu spotkaniach. Wśród kibiców pojawiają się oczekiwania dotyczące zmian, w tym większej roli Diomande w ofensywie czy Bernardo w budowaniu akcji. Portugalczyk na razie stawia jednak na odpowiedź boiskową i wymaga od zawodników, aby zamiast słuchać krytyki, pokazali swoją wartość na murawie.

Madrycka drużyna do ligowego grania wróci 10 października. Real zmierzy się wówczas na Estadio Santiago Bernabeu z Villarreal. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00.