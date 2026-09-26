Stolarski uderzył pięścią w stół. Tak postrzega Widzew Łódź

Widzew Łódź w sobotę zagrał sparing z Górnikiem Łęczna. Mecz zakończył się remisem (2:2). Po spotkaniu Mateusz Stolarski ujawnił, co powiedział piłkarzom w szatni. Nie przebierał w słowach.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Stolarski ocenił obecną drużynę Widzewa Łódź

Widzew Łódź od początku sezonu spisuje się poniżej oczekiwań. Wyniki w Ekstraklasie pozostawiają wiele do życzenia, a do tego szybko odpadli z Pucharu Polski. Na początku września doszło więc do zmiany trenera. Obowiązki po Aleksandarze Vukoviciu przejął Mateusz Stolarski. Do tej pory pod wodzą nowego szkoleniowca łódzki klub rozegrał dwa mecze, w których dwukrotnie dzielił się punktami z Legią (1:1) oraz Wieczystą (2:2).

W trakcie przerwy na kadrę Widzów Łódź zaplanował sparing z Górnikiem Łęczna. Mecz towarzyski zakończył się remisem (2:2). Z gry swojego zespołu nie był zadowolony Mateusz Stolarski. Cytowany przez klubowe media, ujawnił, co powiedział swoim zawodnikom w szatni. Miło nie było.

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– Przekazałem piłkarzom w szatni, że mają duży problem z tym, co pokazali w pierwszej połowie. I nie chodzi o aspekty piłkarskie, ale mentalne. Musimy przestać mówić, jak dobrym zespołem jesteśmy, bo nie jesteśmy nim na ten moment. Możemy być pretendentem do tego określenia, ale było widać w czasie obu połów jak taka destabilizacja mentalna może wpłynąć na naszą grę – powiedział Mateusz Stolarski, cytowany przez widzew.com.

– Przyszedłem tutaj żeby nie patrzeć na nazwiska, tylko żyjemy tu i teraz i takie sparingi dużo mówią. Nie akceptuję takiej postawy jak była w pierwszej połowie. Piłkarze będą musieli sobie z tym poradzić albo będziemy mieli problemy – dodał.

Kolejny mecz o ligowe punkty Widzew Łódź rozegra dopiero (11 października) z Piastem Gliwice. Na ten moment zajmują 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Przewaga nad strefą spadkową to zaledwie 3 punkty.