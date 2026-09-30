Wielkie zamieszanie wokół Ronaldo. Tego nikt się nie spodziewał

22:56, 30. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Cristiano Ronaldo (Instagram) / Reuters

Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie Portugalii po zamieszaniu wokół Jorge Jesusa. "Powiem całą prawdę" - przekazał piłkarz na oficjalnym profilu na Instagramie.

Cristiano Ronaldo
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii

Cristiano Ronaldo podjął decyzję o opuszczeniu zgrupowania reprezentacji Portugalii po najnowszych wydarzeniach związanych z jego nieobecnością na treningu. 41-latek zabrał głos w mediach społecznościowych krótko po konferencji prasowej Jorge Jesusa, który wcześniej odnosił się do sytuacji kapitana kadry.

Po konferencji prasowej selekcjonera reprezentacji i rozmowie z prezesem Portugalskiej Federacji Piłkarskiej podjąłem decyzję o opuszczeniu zgrupowania przygotowawczego reprezentacji. W odpowiednim czasie powiem wszystkim Portugalczykom prawdę o powodach, które doprowadziły do mojego odejścia z reprezentacji narodowej, której zawsze byłem w pełni oddany” – napisał Cristiano Ronaldo na swoim profilu na Instagramie.

Oglądaj wszystkie hity Ligi Narodów ZA DARMO. Zarejestruj się w STS z kodem GOALGO i odbierz voucher do Polsat Box Go. Sprawdź szczególy!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Teraz nadszedł czas, aby życzyć reprezentacji Portugalii i wszystkim moim kolegom z drużyny, bez wyjątku, powodzenia” – dodał zawodnik, który tym samym potwierdził swoje odejście ze zgrupowania przed czwartkowym spotkaniem Ligi Narodów z Danią.

Sprawa nabrała dodatkowego znaczenia po tym, jak Jorge Jesus zapowiedział powrót Cristiano Ronaldo do treningów. Do Danii udał się również prezes portugalskiej federacji Pedro Proenca, który miał rozmawiać zarówno z selekcjonerem, jak i doświadczonym napastnikiem. Reuters przekazał natomiast, że federacja nie przedstawiła oficjalnego powodu ostatniej nieobecności Cristiano Ronaldo na zajęciach.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości