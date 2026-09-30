Wielkie zamieszanie wokół Ronaldo. Tego nikt się nie spodziewał

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii

Cristiano Ronaldo podjął decyzję o opuszczeniu zgrupowania reprezentacji Portugalii po najnowszych wydarzeniach związanych z jego nieobecnością na treningu. 41-latek zabrał głos w mediach społecznościowych krótko po konferencji prasowej Jorge Jesusa, który wcześniej odnosił się do sytuacji kapitana kadry.

„Po konferencji prasowej selekcjonera reprezentacji i rozmowie z prezesem Portugalskiej Federacji Piłkarskiej podjąłem decyzję o opuszczeniu zgrupowania przygotowawczego reprezentacji. W odpowiednim czasie powiem wszystkim Portugalczykom prawdę o powodach, które doprowadziły do mojego odejścia z reprezentacji narodowej, której zawsze byłem w pełni oddany” – napisał Cristiano Ronaldo na swoim profilu na Instagramie.

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„Teraz nadszedł czas, aby życzyć reprezentacji Portugalii i wszystkim moim kolegom z drużyny, bez wyjątku, powodzenia” – dodał zawodnik, który tym samym potwierdził swoje odejście ze zgrupowania przed czwartkowym spotkaniem Ligi Narodów z Danią.

Sprawa nabrała dodatkowego znaczenia po tym, jak Jorge Jesus zapowiedział powrót Cristiano Ronaldo do treningów. Do Danii udał się również prezes portugalskiej federacji Pedro Proenca, który miał rozmawiać zarówno z selekcjonerem, jak i doświadczonym napastnikiem. Reuters przekazał natomiast, że federacja nie przedstawiła oficjalnego powodu ostatniej nieobecności Cristiano Ronaldo na zajęciach.