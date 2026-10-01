Courtois nie miał wątpliwości. Real tego piłkarza Barcelony musi mieć na oku

Thibaut Courtois docenił siłę FC Barcelony i wskazał Raphinhę jako jej kluczową postać. Bramkarz Realu Madryt cytowany przez Sport, ostrzegł przed El Clasico w październiku.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Padło ostrzeżenie przed El Clasico

Thibaut Courtois nie ma wątpliwości, że FC Barcelona znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. Golkiper Realu Madryt zwrócił uwagę przede wszystkim na ofensywną siłę zespołu Hansiego Flicka. – Radzą sobie bardzo dobrze. To drużyna, która strzela gole z wielką łatwością – powiedział Thibaut Courtois cytowany przez Sport.

Belg szczególnie docenił Raphinhę, który jego zdaniem ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całego zespołu. Bramkarz Królewskich zauważył, że Blaugrana wyraźnie odczuwała jego nieobecność. – Jest kluczowym zawodnikiem Barcelony. Kiedy go nie było, myślę, że bardzo cierpieli, a kiedy jest, grają dobrze – stwierdził zawodnik.

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Courtois uważa również, że Brazylijczyk nie zawsze otrzymuje należne mu uznanie. Jego zdaniem liczby i wpływ na grę pokazują, jak ważną postacią stał się Raphinha. – Nie zawsze otrzymuje uznanie, na jakie zasługuje, ale jest kluczowym zawodnikiem w tej drużynie i strzela wiele goli, ponieważ jest świetnym zawodnikiem – zaznaczył Courtois.

Słowa belgijskiego golkipera nabierają dodatkowego znaczenia w kontekście najbliższego El Clasico. 25 października Real zmierzy się z Barceloną na Spotify Camp Nou, a Courtois już wie, na kogo jego zespół będzie musiał zwrócić szczególną uwagę. – Będziemy musieli go zatrzymać za miesiąc – podsumował Belg.

Tymczasem już 10 października Królewscy rozegrają kolejne spotkania w La Liga. Zmierzą się wówczas w roli gospodarza z Barcą. Zanim jednak dojdzie do tego starcia, to Real rozegra ogólnie cztery mecze, w tym między innymi z Romą w Lidze Mistrzów czy Sevillą w lidze hiszpańskiej.