Mocne słowa Jesusa o Ronaldo. „Nigdy nie zmienię zdania”

Reprezentacja Portugalii szykuje się do meczu z Danią. Jorge Jesus stanowczo odniósł się do sytuacji Cristiano Ronaldo. - Nie ma konfliktu - rzekł trener cytowany przez "A Bola".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jorge Jesus

Jorge Jesus przemówił o Cristiano Ronaldo

Reprezentacja Portugalii przed spotkaniem Ligi Narodów z Danią znalazła się w centrum zainteresowania za sprawą Cristiano Ronaldo. Pojawiły się nawet sugestie, że między zawodnikiem a trenerem doszło do spięcia. Jorge Jesus przekonuje jednak, że między nim a Cristiano Ronaldo nie ma żadnego nieporozumienia.

– Pracowałem z Crisem przez rok. Nie ma między nami żadnego konfliktu. Nie próbujcie stwarzać problemu tam, gdzie go nie ma. To była decyzja trenera. Miałem plan i powiedziałem o tym. Chodzi o to, że status to jedno, ale zasady są takie same dla wszystkich. Status pozwala zawodnikowi, dzięki swojej dotychczasowej karierze, oczekiwać od trenera pewnej delikatności w decyzjach przed meczem. Po meczu tak samo. Zawsze podejmuję decyzję, kierując się tym, co jest najlepsze dla drużyny i z szacunkiem dla zawodników – powiedział selekcjoner cytowany przez „A Bola”.

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Jorge Jesus wyjaśnił również, dlaczego Cristiano Ronaldo nie pojawił się na boisku w poprzednim spotkaniu. Według jego relacji decyzja była wcześniej omówiona z zawodnikiem i wynikała z planu dotyczącego jego obciążenia.

– Ułożyliśmy plan z Bruno Fernandesem. Powiedziałem Crisowi, że nie zagra w meczu z Norwegią i w tym meczu z Danią. Pracowałem z Crisem przez rok i znam jego kondycję fizyczną bardzo dobrze. I wiem, bo robił to nawet w Arabii Saudyjskiej, że Cris bardzo rzadko grał co trzy dni. Poza tym Cris nigdy nie trenuje w ciągu pierwszych dwóch dni po meczu. Umówiłem się z nim w tej sprawie – tłumaczył trener. Dodał również: – Nigdy nie znajdzie się zawodnik, który zmieni moje zdanie. Nigdy.

Jasny przekaz trenera

Jorge Jesus odniósł się także do informacji, jakoby Cristiano Ronaldo odmówił udziału w treningu. Stanowczo zaprzeczył takiej wersji wydarzeń.

– Nigdy nie odmawiał treningu. Francisco Conceicao nie trenował z powodu kontuzji, Joao Felix po dwóch meczach poszedł na rekonwalescencję. Cris ćwiczył na siłowni, rozgrzewał się na boisku, a potem poszedł na trening siłowy do hotelu. Nigdy nie odmawiał i dzisiaj też będzie trenował. Nie mógł odmówić treningu, to po prostu niemożliwe. Myślisz, że zawodnik reprezentacji odmówiłby treningu? – pytał selekcjoner. Jednocześnie zaznaczył, że status największych gwiazd nie oznacza specjalnych zasad. – Status to szacunek dla ich kariery. Tak jak z Crisem. Zawsze jednak stawiam na pierwszym miejscu plan, który ustalamy wspólnie z zawodnikiem, ale to ja podejmuję ostateczną decyzję. Oni o tym wiedzą. Nawet prezesi wiedzą. W klubie prezes jest szefem, w drużynie: ja jestem i wszędzie, gdzie jestem, podejmuję decyzje.

Portugalczyk nie ukrywał irytacji skalą zainteresowania całą sprawą. Jego zdaniem sytuacja została przedstawiona jako konflikt. Chociaż w rzeczywistości chodziło jedynie o decyzję szkoleniową.

– Nie będzie mi trudno odpowiedzieć, ale skupiamy się na Danii. Czuję się, jakbyśmy przyjechali na mecz towarzyski… To jest główny cel dla mnie i moich zawodników. To jest najważniejsze. Nie było żadnego konfliktu. Już wyjaśniłem. Miałem w swojej karierze mnóstwo skandali. W każdym razie tutaj nie było żadnego skandalu! Nie próbujcie robić skandalu z niczego. Żaden zawodnik nie będzie zadowolony po 20 czy 30 minutach rozgrzewki. Zwłaszcza Cris, który ma konkretny status – rzekł trener.

Rywalizacja w ramach trzeciej kolejki fazy zasadniczej Ligi Narodów z udziałem Danii i Portugalii odbędzie się w czwartek 1 października o godzinie 20:45.