Vuković przemówił po porażce Widzewa. „Jeden z najgorszych scenariuszów”

Aleksandar Vuković po spotkaniu Radomiak Radom – Widzew Łódź

Widzew Łódź w sobotnie popołudnie rozgrywał niezwykle ważne spotkanie ligowe. Podopieczni Aleksandara Vukovicia mierzyli się na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Mecz miał szalony przebieg i w końcówce losy meczu odwróciły się przeciwko łodzian. Gospodarze odnieśli zwycięstwo rezultatem 2:1.

Na pomeczowej konferencji prasowej pojawił się oczywiście Aleksandar Vuković. Szkoleniowiec Widzewa Łódź omówił spotkanie z Radomiakiem Radom. Trener przyznał, że jego podopieczni mieli kontrolę nad wynikiem, ale wszystko zmienił gol strzelony przez Roberto Alvesa.

– Mecz przez siedemdziesiąt kilka minut przebiegał tak, jakbyśmy chcieli. Do tego momentu był wyrównany – z kilkoma sytuacjami z jednej, czy z drugiej strony. Wyszliśmy na prowadzenie i mieliśmy moment dobrej kontroli nad tym wynikiem – mówił Aleksandar Vuković, cytowany przez serwis „Łódzki Sport”.

– Potem od straconej bramki widać było, że Radomiak jest w przewadze mentalnej jeśli chodzi o końcówkę spotkania. A w niej z jednej z chaotycznych sytuacji doprowadził do wygrania tego meczu. Dla nas to jeden z najgorszych scenariuszów, ale był jednym z możliwych, więc trzeba go zaakceptować i patrzeć na to, co jest przed nami w pięciu ostatnich kolejkach – dodał.

Widzew Łódź w kolejnym meczu zmierzy się z Motorem Lublin. Podopieczni Aleksandara Vukovicia tym razem zagrają przed własną publicznością.