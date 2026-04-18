Vuković przemówił po porażce Widzewa. „Jeden z najgorszych scenariuszów”

18:27, 18. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Łódzki Sport

Widzew Łódź poniósł bolesną porażkę w starciu z Radomiakiem Radom (1:2). Aleksandar Vuković na pomeczowej konferencji prasowej skomentował przebieg spotkania.

Widzew Łódź w sobotnie popołudnie rozgrywał niezwykle ważne spotkanie ligowe. Podopieczni Aleksandara Vukovicia mierzyli się na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Mecz miał szalony przebieg i w końcówce losy meczu odwróciły się przeciwko łodzian. Gospodarze odnieśli zwycięstwo rezultatem 2:1.

Na pomeczowej konferencji prasowej pojawił się oczywiście Aleksandar Vuković. Szkoleniowiec Widzewa Łódź omówił spotkanie z Radomiakiem Radom. Trener przyznał, że jego podopieczni mieli kontrolę nad wynikiem, ale wszystko zmienił gol strzelony przez Roberto Alvesa.

Mecz przez siedemdziesiąt kilka minut przebiegał tak, jakbyśmy chcieli. Do tego momentu był wyrównany – z kilkoma sytuacjami z jednej, czy z drugiej strony. Wyszliśmy na prowadzenie i mieliśmy moment dobrej kontroli nad tym wynikiem – mówił Aleksandar Vuković, cytowany przez serwis „Łódzki Sport”.

Potem od straconej bramki widać było, że Radomiak jest w przewadze mentalnej jeśli chodzi o końcówkę spotkania. A w niej z jednej z chaotycznych sytuacji doprowadził do wygrania tego meczu. Dla nas to jeden z najgorszych scenariuszów, ale był jednym z możliwych, więc trzeba go zaakceptować i patrzeć na to, co jest przed nami w pięciu ostatnich kolejkach – dodał.

Widzew Łódź w kolejnym meczu zmierzy się z Motorem Lublin. Podopieczni Aleksandara Vukovicia tym razem zagrają przed własną publicznością.

