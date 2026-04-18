Nagelsmann trenerem Man United?! Oto jego szanse

Julian Naglesmann to jeden z kandydatów na trenera Manchesteru United. O jego szansach pisał serwis The Athletic. Ich zdaniem Czerwone Diabły mają pewne obawy dot. młodego szkoleniowca.

Man United ma wątpliwości ws. Nagelsmanna

Manchester United jest bardzo blisko powrotu do Ligi Mistrzów. Obecnie drużyna pod wodzą Michaela Carricka zajmuje 3. miejsce w tabeli Premier League. Biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej byli jeszcze w grudniu, trzeba to uznać za olbrzymi sukces.

Najważniejsze pytanie, jakie zadają sobie kibice Czerwonych Diabłów dot. posady trenera. Carrick został zatrudniony tymczasowo z kontraktem do końca sezonu. W międzyczasie trwają poszukiwania nowego szkoleniowca. Zarząd chciał zatrudnić kogoś o głośniejszym nazwisku z większym doświadczeniem. W gronie faworytów miał znaleźć się Julian Nagelsmann.

Jak poinformował The Athletic, zarząd 20-krotnych mistrzów Anglii ma spore wątpliwości dot. zatrudnienia selekcjonera reprezentacji Niemiec. Jako główny zarzut mówi się o braku doświadczenia w Premier League. Do tej pory w piłce klubowej pracował tylko i wyłącznie w Bundeslidze. Dodatkowo problematyczne są Mistrzostwa Świata. Tegoroczny mundial kończy się w trakcie tournee, które zaplanował angielski klub. Za zatrudnieniem Nagelsmanna optuje jednak Christopher Vivell, czyli jeden z dyrektorów Czerwonych Diabłów.

Nagelsmann z sukcesami pracował m.in. w Bayernie Monachium, z którym wygrał Bundesligę oraz dwukrotnie superpuchar Niemiec. Wcześniej odpowiadał za wyniki RB Lipska i Hoffenheim. Selekcjonerem reprezentacji Niemiec jest od września 2023 roku.