Bukari wreszcie zagra u Vukovicia? Jest dostępny na mecz Widzewa

Widzew Łódź w sobotę zagra na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Aleksandar Vuković potwierdził, że szanse na grę będzie miał Osman Bukari, który w ostatnich tygodniach nie był dostępny.

Widzew wreszcie z Bukarim. Powalczy o względy Vukovicia?

Widzew Łódź jest jednym z kandydatów do spadku z Ekstraklasy. Na sześć kolejek przed końcem znajduje się w strefie spadkowej, a w sobotę rozegra kluczowy mecz z Radomiakiem Radom. Od jego wyniku mogą zależeć losy klubu, bowiem obie te ekipy mają tyle samo punktów w dorobku. Jeśli Widzew zwycięży, przeskoczy w tabeli Radomiaka i najprawdopodobniej opuści strefę spadkową.

W sobotnim meczu będzie mógł wystąpić Osman Bukari. Przyznał to Aleksandar Vuković, który nie wyklucza, że skrzydłowy pojawi się na boisku. Od początku tygodnia trenował z zespołem po dłuższej absencji, spowodowanej kwestiami formalnymi.

– Osman trenuje z nami od poniedziałku, będzie w kadrze meczowej na mecz z Radomiakiem. Tak jak każdy inny ma szanse pojawienia się na boisku – potwierdził Vuković podczas konferencji prasowej, cytowany przez portal „WidzewToMy”.

Bukari zimą dołączył do Widzewa za kwotę ponad pięciu milionów euro. Stał się więc najdroższym transferem w historii Ekstraklasy. Do tej pory rozegrał pięć spotkań, natomiast nie miał jeszcze okazji, aby pokazać się w warunkach meczowych Vukoviciowi. Ostatnie tygodnie spędził poza Polską, bowiem miał problemy z wyrobieniem wizy. Jego powrót do Łodzi się opóźniał, ale od kilku dni jest już dostępny dla sztabu szkoleniowego.