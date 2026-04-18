Poznaliśmy stan zdrowia Brkicia. Motor wydał komunikat

18:41, 18. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Ivan Brkić w piątkowym spotkaniu z GKS-em Katowice nabawił się kontuzji. Motor Lublin wydał komunikat w sprawie stanu zdrowia Chorwata. Bramkarz doznał złamania żebra.

Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Ivan Brkić

Motor Lublin w piątek mierzył się na wyjeździe z GKS-em Katowice. Spotkanie ligowe nie ułożyło się po myśli podopiecznych Mateusza Stolarskiego, którzy przegrali rezultatem 2:3. Na domiar złego w trakcie meczu kontuzji nabawił się Ivan Brkić. Chorwacki golkiper nie mógł kontynuować gry i między słupkami zastąpił go Gasper Tratnik.

Na oficjalnej stronie klubowej Motoru Lublin pojawił się komunikat w sprawie stanu zdrowia Ivana Brkicia. Potwierdziły się najgorsze scenariusze – chorwacki golkiper doznał złamania żebra. Mateusz Stolarski w najbliższych meczach zatem nie będzie mógł skorzystać ze swojego lidera, a przed lubelskim zespołem ważne spotkania w kontekście walki o utrzymanie w PKO Ekstraklasie.

Ivan Brkić bez wątpienia jest jednym z najlepszych golkiperów w całej lidze. Statystyki czystych kont mogą tego nie mówić, ale Chorwat wielokrotnie ratował skórę Motorowi Lublin. Brak 30-latka między słupkami drużyna Mateusza Stolarskiego przechodziła już w zeszłym sezonie. Gasper Tratnik nie jest bramkarzem na poziomie starszego kolegi, a na jego barkach będzie spoczywał ciężar zespołu.

W obecnym sezonie Ivan Brkić rozegrał 27 spotkań w koszulce Motoru Lublin. Chorwacki golkiper zdołał siedmiokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości