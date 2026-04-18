Ivan Brkić w piątkowym spotkaniu z GKS-em Katowice nabawił się kontuzji. Motor Lublin wydał komunikat w sprawie stanu zdrowia Chorwata. Bramkarz doznał złamania żebra.

Ivan Brkić złamał żebro. Problemy Motoru Lublin

Motor Lublin w piątek mierzył się na wyjeździe z GKS-em Katowice. Spotkanie ligowe nie ułożyło się po myśli podopiecznych Mateusza Stolarskiego, którzy przegrali rezultatem 2:3. Na domiar złego w trakcie meczu kontuzji nabawił się Ivan Brkić. Chorwacki golkiper nie mógł kontynuować gry i między słupkami zastąpił go Gasper Tratnik.

Na oficjalnej stronie klubowej Motoru Lublin pojawił się komunikat w sprawie stanu zdrowia Ivana Brkicia. Potwierdziły się najgorsze scenariusze – chorwacki golkiper doznał złamania żebra. Mateusz Stolarski w najbliższych meczach zatem nie będzie mógł skorzystać ze swojego lidera, a przed lubelskim zespołem ważne spotkania w kontekście walki o utrzymanie w PKO Ekstraklasie.

Ivan Brkić bez wątpienia jest jednym z najlepszych golkiperów w całej lidze. Statystyki czystych kont mogą tego nie mówić, ale Chorwat wielokrotnie ratował skórę Motorowi Lublin. Brak 30-latka między słupkami drużyna Mateusza Stolarskiego przechodziła już w zeszłym sezonie. Gasper Tratnik nie jest bramkarzem na poziomie starszego kolegi, a na jego barkach będzie spoczywał ciężar zespołu.

W obecnym sezonie Ivan Brkić rozegrał 27 spotkań w koszulce Motoru Lublin. Chorwacki golkiper zdołał siedmiokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.