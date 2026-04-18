Arsenal będzie rywalizował o transfer Edersona z Atalanty Bergamo. Brazylijczyk jest rozchwytywany, ponieważ od miesięcy jest również łączony z Manchesterem United - przekazuje "The Athletic".

Arsenal zaczął bacznie przeczesywać włoski rynek. Jak się okazuje, jeden z tropów obecnych liderów Premier League prowadzi do Atalanty Bergamo. „The Athletic” poinformował, że Kanonierzy na poważnie włączyli się do walki o transfer Edersona. Londyńczycy tym samym będą musieli stawić czoła konkurencji. Brazylijski pomocnik znajduje się również w kręgu zainteresowań Manchesteru United.

Zainteresowane strony jednak będą musiały sięgnąć głęboko do portfela. Wspomniane źródło zdradza, że Atalanta Bergamo oczekuje za Edersona aż 50 milionów euro. Taka kwota nie powinna jednak stanowić problemu zarówno Manchesterowi United, jak i Arsenalowi. Kluby Premier League dysponują ogromną gotówką, dlatego coraz chętniej sięgają po graczy z Serie A.

Ederson jeszcze nie tak dawno był łączony z Atletico Madryt. Teraz wydaje się, jakby półfinalista Ligi Mistrzów wycofał się z wyścigu. „The Athletic” informuje o dwóch zespołach i bardzo możliwe, że to właśnie między Manchesterem United a Arsenalem rozstrzygnie się walka o pomocnika. Brazylijczyk wydaje się coraz bliżej opuszczenia Atalanty Bergamo.

W obecnym sezonie Ederson rozegrał 35 spotkań w koszulce La Dei. 26-latek zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.