Legia rozstanie się z ważnym piłkarzem? „Zainteresowanie od miesięcy”

Legia Warszawa walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, a jednocześnie myśli o przyszłym sezonie. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Jurgena Elitima. Jego umowa wygasa wraz z końcem sezonu. Paweł Gołaszewski podczas programu na kanale "Meczyki" zasugerował, że może dojść do rozstania.

Elitim opuści Legię? Wszystkie opcję są możliwe

Legia Warszawa po pokonaniu Zagłębia Lubin odskoczyła od strefy spadkowej, ale jej sytuacja wciąż nie jest komfortowa. Do końca sezonu może drżeć o utrzymanie, choć z drugiej strony traci niewiele punktów do ligowej czołówki. Marek Papszun wierzy, że jego zespół dalej będzie wygrywał i potencjalnie nawet zakwalifikuje się do europejskich pucharów.

Niepewna przyszłość klubu wpływa również na decyzje kadrowe, które są odwlekane. Kilku piłkarzy ma ważne umowy tylko do końca sezonu, więc ich dalsze losy są niewiadomą. W tej grupie znajduje się Juergen Elitim, ceniony przez kibiców oraz oczywiście Papszuna.

Kolumbijczyk to ważna postać zespołu, dlatego jego odejście byłoby dużą stratą. On sam jest świadomy swojej wartości – w przypadku przedłużenia umowy oczekiwałby podwyżki. Już jakiś czas temu jego transferem interesowały się ekipy z MLS. Legia chce go zatrzymać, ale negocjacje w tej sprawie nie będą łatwe.

„Każdy scenariusz należy zakładać. Elitim już od miesięcy wzbudza zainteresowanie klubów z MLS. Piłkarz pewnie liczyłby na podwyżkę – jeżeli jemu zdrowie dopisuje i jest w formie, to jest kluczową postacią Legii Warszawa. Bez pucharów budżet będzie okrojony, więc niewykluczone, że strony się nie dogadają.” – analizował Paweł Gołaszewski w programie na kanale „Meczyki”.