Legia oddaliła się od problemów. Trener zdradził, co było kluczem

Legia Warszawa dzięki ósmej wygranej w sezonie oddaliła się od strefy spadkowej. Na temat spotkania Wojskowych z Zagłębiem Lubin wypowiedział się trener Marek Papszun.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia z 37 punktami na koncie

Legia Warszawa wciąż rywalizuje o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Dzięki piątkowej wygranej nad wiceliderem rozgrywek stołeczna ekipa wykonała duży krok w kierunku realizacji celu. Na temat rywalizacji z Miedziowymi swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec Wojskowych.

– Bardzo ważne zwycięstwo. Gratulacje dla piłkarzy, sztabu, szatni, ale przede wszystkim dla naszych kibiców, którzy mocno nas ponieśli. Żywiołowy doping postawił nas na nogi. Pierwsze minuty były bardzo trudne, trochę chaotyczne. Źle weszliśmy w mecz, pojawiła się nerwowość w zespole. Dźwignęliśmy się z tego dość szybko. Potem mieliśmy chyba najlepsze minuty w rundzie – dobra dynamika, sytuacje, gol. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy kolejnych szans – mówił trener Marek Papszun cytowany przez Legia.com.

– Dobrze weszliśmy w drugą połowę i mecz toczył się pod nasze dyktando. W końcówce przeciwnik zrobił pięć zmian, próbował nas nacisnąć, lecz niewiele z tego wynikało. Szkoda, że nie dobiliśmy po stałym fragmencie gry – usunęłoby to nerwowość, tak jak tydzień temu z Górnikiem Zabrze, gdzie straciliśmy gola w ostatniej akcji. Drużyna wyciągnęła dobre wnioski, ja też jako trener i cały sztab – dodał szkoleniowiec.

Szkoleniowiec stołecznej drużyny odniósł się również do występu Kacpra Urbańskiego. Według trenera zawodnik rozegrał dobre spotkanie, choć wymaga ono jeszcze dokładniejszej analizy.

– Konferencja pomeczowa nie jest łatwym momentem, by szczegółowo oceniać indywidualne występy, takie jak Kacpra Urbańskiego. Muszę na spokojnie obejrzeć spotkanie, przeanalizować je i wtedy wyciągnąć wnioski. Z boiska wyglądało to na dobry mecz. Szkoda, bo oddał trzy strzały i wszystkie były niecelne. Ma dobre, precyzyjne uderzenie. Widać, że bardzo chciał i wreszcie dochodził do sytuacji. Dobrze grał, trochę nas „rozbujał” pierwszą akcją, w której złamał pressing, a Mileta Rajović oddał strzał głową. Z perspektywy boiska to był jego najlepszy mecz za mojej kadencji – przekonywał Papszun.

W następnej kolejce Legia zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań. Mecz odbędzie się o godzinie 17:30.