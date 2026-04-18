Real Madryt chce Mourinho! W Portugalii głośno po tym, co zrobił na konferencji

Real Madryt rozważa zatrudnienie Jose Mourinho. Co ciekawe, o powrocie do Hiszpanii marzy sam The Special One. Na konferencji przed meczem Benfiki dostał pytanie, czy zostanie w klubie.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho dostał pytanie o przyszłość. Plotki o Realu Madryt potęgują

Real Madryt po odpadnięciu z Ligi Mistrzów zdecydował się na zmianę trenera. Alvaro Arbeloa ma zostać zwolniony po zakończeniu sezonu. Na ten moment nie wiadomo, kto zajmie jego miejsce, ale w przestrzeni medialnej pojawia się wielu kandydatów. Jednym z najpoważniejszych ma być Jose Mourinho, o czym donosi portugalski serwis Record.

Portugalczycy poinformowali, że możliwość zatrudnienia Mourinho w Realu Madryt jest bardzo realna. Ma to być jeden z głównych tematów omawianych przez Florentino Pereza z resztą zarządu. Co więcej, w najbliższych dniach może dojść do pierwszego kontaktu.

Z racji potęgujących się plotek w mediach dziennikarze zapytali 63-latka na konferencji prasowej, czy zostanie w Benfice na przyszły sezon. Odpowiedź Mourinho szybko rozprzestrzeniła się w internecie, ponieważ sprawnie odbił piłeczkę, nie wchodząc w szczegóły.

– Czy możesz zagwarantować, że zostaniesz w Benfice w przyszłym sezonie? – zapytał jeden z dziennikarzy. – A czy Ty możesz zagwarantować, że zostaniesz w RTP w przyszłym sezonie? – odpowiedział Jose Mourinho. – Mogę, bo nikt mnie nie chce – odrzekł dziennikarz. Po jego odpowiedzi portugalski trener tylko się głośno zaśmiał.

Mourinho desmancha-se a rir na conferência de imprensa, quando lhe perguntam se fica no Benfica:



“Tu podes garantir que ficas na RTP para a próxima época?

– “Posso porque ninguém me quer”



Mourinho już był trenerem Realu Madryt w latach 2010-2013. Zdobył wtedy mistrzostwo Hiszpanii oraz Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Obecnie odpowiada za wyniki wspomnianej Benfiki, którą prowadzi od września 2025 roku.