Real Madryt chce Mourinho! W Portugalii głośno po tym, co zrobił na konferencji

17:58, 18. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Real Madryt rozważa zatrudnienie Jose Mourinho. Co ciekawe, o powrocie do Hiszpanii marzy sam The Special One. Na konferencji przed meczem Benfiki dostał pytanie, czy zostanie w klubie.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho dostał pytanie o przyszłość. Plotki o Realu Madryt potęgują

Real Madryt po odpadnięciu z Ligi Mistrzów zdecydował się na zmianę trenera. Alvaro Arbeloa ma zostać zwolniony po zakończeniu sezonu. Na ten moment nie wiadomo, kto zajmie jego miejsce, ale w przestrzeni medialnej pojawia się wielu kandydatów. Jednym z najpoważniejszych ma być Jose Mourinho, o czym donosi portugalski serwis Record.

Portugalczycy poinformowali, że możliwość zatrudnienia Mourinho w Realu Madryt jest bardzo realna. Ma to być jeden z głównych tematów omawianych przez Florentino Pereza z resztą zarządu. Co więcej, w najbliższych dniach może dojść do pierwszego kontaktu.

Z racji potęgujących się plotek w mediach dziennikarze zapytali 63-latka na konferencji prasowej, czy zostanie w Benfice na przyszły sezon. Odpowiedź Mourinho szybko rozprzestrzeniła się w internecie, ponieważ sprawnie odbił piłeczkę, nie wchodząc w szczegóły.

Czy możesz zagwarantować, że zostaniesz w Benfice w przyszłym sezonie? – zapytał jeden z dziennikarzy. – A czy Ty możesz zagwarantować, że zostaniesz w RTP w przyszłym sezonie? – odpowiedział Jose Mourinho. – Mogę, bo nikt mnie nie chce – odrzekł dziennikarz. Po jego odpowiedzi portugalski trener tylko się głośno zaśmiał.

Mourinho już był trenerem Realu Madryt w latach 2010-2013. Zdobył wtedy mistrzostwo Hiszpanii oraz Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Obecnie odpowiada za wyniki wspomnianej Benfiki, którą prowadzi od września 2025 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości