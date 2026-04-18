Górnik Zabrze w sobotę mierzył się u siebie z Koroną Kielce. Spotkanie przyniosła tylko jedno trafienie. Na listę strzelców wpisał się Rafał Janicki, więc trzy punkty zgarnęli podopieczni Michala Gasparika.

PressFocus Na zdjęciu: Paweł Olkowski oraz Martin Remacle

Górnik Zabrze – Korona Kielce: bezbramkowy remis

Górnik Zabrze w sobotę mierzył się przed własną publicznością z Koroną Kielce w ramach 29. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zarówno dla jednych, jak i drugich ten mecz miał olbrzymi ciężar gatunkowy. Trzy punkty pozwoliłyby podopiecznym Michala Gasparika jeszcze bardziej deptać po piętach Lechowi Poznań, liderowi tabeli. Natomiast Scyzory chciały wygrać, aby piąć się w górę.

W pierwszej odsłonie rywalizacji nie oglądaliśmy fajerwerek. Górnik Zabrze i Korona Kielce tworzyli akcje bramkowe, ale w kluczowych momentach brakowało dokładności. Kibice zgromadzeni przed ekranami telewizorów i na stadonie mieli spory niedosyt, ponieważ zespoły schodziły do szatni z bezbramkowym remisem.

Po przerwie inicjatywę zaczął przejmować Górnik Zabrze. Podopieczni Michala Gasparika mieli sporą przewagę, ale doskwierał im ten sam problem, co w pierwszej odsłonie – brakowało dokładności. Aż do 71. minuty, kiedy na listę strzelców wpisał się Rafał Janicki. Trafienie doświadczonego defensora finalnie było złotym golem. Więcej bramek w Zabrzu nie padło, więc drużyna Michala Gasparika sięgnęła po niezwykle cenne trzy punkty.

Górnik Zabrze w następnym meczu zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Korona Kielce natomiast przed własną publicznością podejmie GKS Katowice.

Górnik Zabrze – Korona Kielce 1:0

Janicki (71′)