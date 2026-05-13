Tyle Podolski zapłaci za Górnik Zabrze

Lukas Podolski jest już o krok od przejęcia Górnika Zabrze. "Dziennik Zachodni" ujawnił kwotę, za jaką były mistrz świata przejmie 14-krotnych mistrzów Polski.

Podolski zapłaci za Górnik 4 mln złotych

Lukas Podolski jest już na finiszu procesu prywatyzacyjnego Górnika Zabrze. Po wielu miesiącach negocjacji były mistrz świata niebawem przejmie zabrzański klub. Na przeszkodzie w tej kwestii może stanąć już jedynie Rada Miasta, ale jak zapewnia prezydent Zabrza Kamil Żbikowski nie złego nie powinno się tu wydarzyć. Wiele wskazuje na to, że oficjalne podpisy pod umową prywatyzacyjną mogą zostać złożone 23 maja, czyli w dniu rozegrania ostatniej kolejki ligowej tego sezonu. Trójkolorowi podejmą wtedy przy Roosevelta Radomiak Radom.

„Dziennik Zachodni” ujawnił natomiast kwotę, za jaką Lukas Podolski przejmie Górnik Zabrze. – Według naszych informacji za miejski pakiet zapłaci – za pośrednictwem swojej firmy LP Holding GmbH – niespełna 4 miliony złotych. Zapłata zostanie rozłożona na trzy raty, ale możliwe jest także przekazanie całej kwoty w dwóch transzach – napisał w swoim artykule Rafał Musioł.

Warto tu jednak dodać, że Podolski zgodnie z umową zobowiąże się do podwyższenia kapitału w trzech kolejnych latach na łączną kwotę 12,5 mln zł. Według doniesień były mistrz świata przejmie klub z wszelkimi zaległościami finansowymi, które mają sięgać około 30 milionów złotych.

Górnik Zabrze dzięki zdobyciu Pucharu Polski zapewnił sobie udział w eliminacjach do Ligi Europy w kolejnym sezonie. Trójkolorowi mają też szansę na zajęcie miejsca dającego możliwość udziału w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Obecnie wicemistrzostwo jest dla Zabrzan bardzo realnym scenariuszem.

