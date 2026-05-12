Wisła dopiero co awansowała do Ekstraklasy. Już sprzedała kilka tysięcy karnetów

Kibice Wisły Kraków

Wisła w kilka dni po awansie sprzedała 4 tysiące karnetów

Wisła Kraków w miniony weekend, po kilku sezonach spędzonych na poziomie Betclic 1. ligi, zapewniła sobie awans do PKO Ekstraklasy. Dla Białej Gwiazdy i jej kibiców to wielkie święto, które było przecież wyczekiwane w ostatnich tygodniach. Finalnie udało się nie tylko wrócić do elity, ale i wygrać całe rozgrywki i to na dwie kolejki przed końcem sezonu. Gdyby tego było mało, to drużyna Mariusza Jopa na pierwszym miejscu znajdowała się od 1. kolejki. To tylko pokazuje, jak wielka była jej dominacja na ligowych boiskach.

Z pewnością jednak powrót do najwyższej ligi w kraju będzie dla klubu sporym wyzwaniem. Mowa tu głównie o sprawach sportowych, gdyż poziom Ekstraklasy rośnie w każdym sezonie, co powoduje, że trzeba mocno napracować się przy transferach. Niemniej w jednym aspekcie Wisła Kraków najprawdopodobniej będzie w czołówce jeszcze przed startem ligi.

Jak poinformował Jarosław Królewski w mediach społecznościowych, klub sprzedał już prawie 4 tysiące karnetów na mecze PKO Ekstraklasy. To może zaskakiwać, bowiem dopiero w piątkowy wieczór klub zaklepał sobie powrót do elity. Prezes i właściciel liczbę 3870 okrasił krótkim komentarzem: – jest pięknie.

