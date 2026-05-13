Ivi Lopez mówi wprost o transferze do innego klubu Ekstraklasy

08:51, 13. maja 2026
Mateusz Bednarski
Ivi Lopez zabrał głos w sprawie ewentualnego transferu do innego klubu PKO Ekstraklasy w rozmowie z "WP SportoweFakty". Napastnik nie przedłuży kontraktu z Rakowem Częstochowa i po sezonie odejdzie z ekipy Medalików.

Ivan Lopez
PressFocus Na zdjęciu: Ivan Lopez

Ivi Lopez nie ma ofert z polskich klubów

Ivi Lopez po sześciu latach gry w Rakowie Częstochowa odejdzie z klubu. W ostatnich dniach dużo mówi się o przyszłości gwiazdy Medalików. Gdy w mediach pojawiła się informacja o nieprzedłużeniu kontraktu z obecnym klubem, napastnik szybko został połączony z możliwym transferem do innych klubów PKO Ekstraklasy. Obecnie wydaje się jednak, że to temat mało prawdopodobny.

Najpierw pojawiły się doniesienia o Wiśle Kraków, ale te szybko zdementował Jarosław Królewski. Później mówiło się o Legii Warszawa ze względu na osobę Marka Papszuna. Jednak według Weszlo i ten transfer nie dojdzie do skutku. Tymczasem na temat możliwych przenosin do innego klubu PKO Ekstraklasy głos zabrał sam zawodnik.

– W kwestii podpisania umowy z jakimś polskim klubem, nie ma nic na rzeczy. Pusto na stole – przekazał Ivi Lopez w rozmowie z „WP SportoweFakty”. Jak dodaje źródło, agent Hiszpana szuka mu klubu w jednej z egzotycznych lig, gdzie mógłby liczyć na dużo większe zarobki.

Ivi Lopez odnosił z Rakowem największe sukcesy w historii klubu. W sezonie 2021/22 został królem strzelców PKO Ekstraklasy. Rok później sięgnął z Medalikami po mistrzostwo Polski. Do tego dwukrotnie zdobywał Puchar Polski oraz Superpuchar Polski.

