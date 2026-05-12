Lukas Podolski zdecydował. Górnik Zabrze już wie

Legenda Górnika Zabrze blisko decyzji o emeryturze

Lukas Podolski rozgrywa wyjątkowy sezon w barwach Górnika Zabrze. Doświadczony pomocnik sięgnął z klubem po Puchar Polski. Triumf ten może okazać się jednym z ostatnich wielkich momentów w jego bogatej karierze.

Zabrzanie w finale rozegranym na PGE Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa (2:0), tym samym zapewniając sobie udział w europejskich pucharach. Dla Podolskiego był to szczególny sukces, ponieważ od początku swojego pobytu w Zabrzu podkreślał ogromne przywiązanie do klubu, któremu kibicował od dziecka.

Mistrz świata z reprezentacją Niemiec dołączył do Górnika w 2021 roku. Choć w obecnym sezonie nie miał już wielu okazji do gry i zanotował jedynie 14 występów, jego rola w klubie zdecydowanie wykracza poza boisko. Kontrakt 40-letniego zawodnika wygasa z końcem czerwca, a coraz więcej wskazuje na to, że wkrótce oficjalnie ogłosi zakończenie kariery. Taki scenariusz przedstawił „Fakt”, który poinformował, że decyzja praktycznie została już podjęta.

Jednocześnie dziennik zaznacza, że Podolskiego nadal kuszą europejskie puchary. – Trochę kuszą go europejskie puchary – czytamy. Co ciekawe, rola Podolskiego w klubie ma w najbliższych miesiącach jeszcze wzrosnąć. Według doniesień, wkrótce ma przejąć większą kontrolę nad funkcjonowaniem klubu.

Drużyna prowadzona przez Michala Gasparika zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Górnik ma spore szanse, by zagrać w eliminacjach Ligi Mistrzów. Podolski łącznie rozegrał w barwach Górnika 133 spotkania i zdobył 25 bramek.