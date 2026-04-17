To może być głośne odejście z Legii. Po wielu latach

Kacper Tobiasz latem może pożegnać się z Legią Warszawa. Bramkarz najprawdopodobniej bowiem nie będzie przedłużać swojego kontraktu, o czym powiedziano w podcaście "Czarna eLka".

Legia Warszawa

Legia Warszawa w tym sezonie walczy o pozostanie w PKO Ekstraklasy. Dla wszystkich jest to naturalnie bardzo duże zaskoczenie, ale dla kibiców nadzieją może być przyjście Marka Papszuna, który zdecydowanie odmienił obliczę zespołu. Nowy szkoleniowiec nie tylko wprowadził nowe podejście i metody, ale i inne rozwiązania personalne. Jedno z nich dotyczy obsady pozycji bramkarza.

Do tej pory miejsce w składzie miał Kacper Tobiasz. Wychowanek Wojskowych jednak zawodził, co spotykało się z ostrymi reakcjami kibiców. Jakiś czas temu do bramki wskoczył jednak Otto Hindrich, który spisuje się zdecydowanie lepiej i do końca sezonu raczej nie odda miejsca. Dlatego też być może Tobiasz latem poszuka sobie nowego klubu. Szczególnie, że jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca. Według informacji przekazanych w podcaście „Czarna eLka”, bramkarz już de facto tę decyzję podjął, a sygnały płynęły już zimą.

Kacper Tobiasz w tym sezonie rozegrał w sumie 37 spotkań, w których osiem razy zachował czyste konto. 23-letni bramkarz, który pojechał nawet na mundial w Katarze (w roli treningowej, ale jednak) łącznie przy Łazienkowskiej wystąpił 138 razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na milion euro.

Zobacz także: W ciemno z Marcinem Ryszką #12: Szczęście czy fart, czyli człowiek, który zjednoczył polską piłkę