Motor Lublin potwierdził. Odchodzi kolejny zawodnik

17:25, 9. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Motor Lublin

Motor Lublin potwierdził właśnie w mediach społecznościowych, że z klubem pożegnał się Kacper Karasek. To kolejne odejście z klubu w ostatnim czasie.

Piłkarze Motoru Lublin
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Ofensywny gracz odchodzi z Motoru Lublin

Motor Lublin ma za sobą trudny i wymagający sezon. Przez pierwszą jego część wydawało się nawet, że ekipa Mateusza Stolarskiego będzie zamieszana w walkę o utrzymanie. Potem jednak udało się im wyjść na prosto i od 2026 roku prezentowali się przywozicie, a może nawet i lepiej. Ostatecznie jednak kampania 2025/26 zakończyła się dla nich na 12. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy.

To wynik, który nie może ani zadowalać, ani martwić. Taki aktualnie jest potencjał klubu. Kibice zastanawiają się jednak, co będzie od nowej kampanii, gdyż ostatnio z klubem rozstają się kolejni piłkarze, a transferów nie widać. Dopiero co GKS Katowice aktywował klauzulę Bartosza Wolskiego, a teraz Motor przekazał, że Kacper Karasek opuści klub z racji wygasającego wraz z końcem czerwca kontraktu. Ofensywny gracz łączony był ostatnio z Radomiakiem Radom.

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Kacper Karasek w minionym sezonie rozegrał w sumie 15 spotkań i zdobył w nich jednego gola. 23-letni ofensywny pomocnik lub skrzydłowy wcześniej występował w barwach Bruk-Bet Termaliki Nieciecza na boiskach Betclic 1. ligi. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 300 tysięcy euro.

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