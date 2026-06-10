Kadra Iraku na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Iraku na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Grahama Arnolda, listę powołanych oraz terminarz meczów Iraku w grupie I.

Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Hussein Ali

Kadra Iraku na mundial 2026

Reprezentacja Iraku poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 1 czerwca. Selekcjoner Graham Arnold wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Fahad Talib (Al Talaba), Jalal Hassan (Al Zawraa), Ahmed Basil (Al Shorta)

Obrońcy: Hussein Ali (Pogoń Szczecin), Manaf Younis, Mustafa Saadoon (Al Shorta), Ahmed Hassan Makenzie (Al Karma), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port), Akam Hashim (Al Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Pilzno), Zaid Ismail (Al Talaba), Frans Putros (Persib)

Pomocnicy: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg), Ibrahim Bayesh (Al Dhafra), Ahmed Qasem (Nashville SC), Youssef Amyn (AEK Larnaka), Marko Farji (Venezia)

Napastnicy: Ali Jassim (Al Najma), Ali Al-Hamadi (Ipswich), Ali Yousef (Al Talaba), Aymen Hussein (Al Karma), Mohanad Ali (Dibba)

Selekcjoner: Graham Arnold

Z kim gra Irak w grupie MŚ 2026?

Irakijczycy rywalizują w grupie I. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Norwegią. Drugim przeciwnikiem będzie Francja, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Senegalem.

Terminarz reprezentacji Iraku w grupie I:

17 czerwca 2026, godz. 00:00 – Irak – Norwegia (Foxborough),

22 czerwca 2026, godz. 23:00 – Francja – Irak (Filadelfia),

26 czerwca 2026, godz. 21:00 – Senegal – Irak (Toronto)

Drużyna prowadzona przez Grahama Arnolda będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Norwegią obędzie się w Foxborough, spotkanie z Francją zostanie rozegrane w Filadelfii, a pojedynek z Senegalem zaplanowano w Toronto.