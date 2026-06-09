Wisła Kraków rywalizuje o bramkarza z Górnikiem Zabrze!

Wisła Kraków aktywnie poszukuje nowego bramkarza. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl ujawnia, że walczy z Górnikiem Zabrze o Marcela Łubika. Trwają rozmowy w sprawie jego wypożyczenia.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency Na zdjęciu: Marcel Łubik

Wisła chce wicemistrza Polski. Walczy z Górnikiem

Wisła Kraków nie sfinalizowała jeszcze tego lata ani jednego transferu, ale intensywnie pracuje nad wzmocnieniami. Liczy, że po powrocie do Ekstraklasy będzie w stanie powalczyć o coś więcej. W ciągu najbliższych dni powinna sprowadzić nowego środkowego obrońcę, a to dopiero początek. Poszukuje również bramkarza, który będzie rywalizował o miejsce między słupkami z Patrykiem Letkiewiczem.

Na przestrzeni ostatnich dni Wisła była łączona z kilkoma nazwiskami. Teraz Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl przekazuje informacje o potencjalnym transferze Marcela Łubika, który ostatni sezon spędził w Górniku Zabrze. Bramkarz zdobył wicemistrzostwo Polski, a teraz jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Formalnie jest zawodnikiem Augsburga, ale powinien niebawem udać się na kolejne wypożyczenie. Biała Gwiazda rozpoczęła rozmowy na temat transferu czasowego. Nie będzie łatwo go sprowadzić, bowiem 22-latka spróbuje zatrzymać również Górnik.

Oprócz Łubika, przymierzany do Wisły jest Mihai Popa, czyli 25-letni rumuński bramkarz. Jego kontrakt z CFR Cluj wygasa wraz z końcem czerwca, więc jest dostępny w ramach wolnego transferu. Włodarczyk jednocześnie zaprzeczył, jakoby Biała Gwiazda myślała o pozyskaniu Axela Holewińskiego z Pogoni Szczecin.