Radomiak Radom może zaliczyć sensacyjną sprzedaż. Elves Balde jest łączony z przeprowadzką do wielu zespołów. A w tym gronie znajduje się Sporting Lizbona - informuje Rudy Galetti.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka

Elves Balde wzbudza zainteresowanie Sportingu Lizbona

Radomiak Radom bacznie przegląda rynek w poszukiwaniu wzmocnień. Tymczasem dowiadujemy się, że ekstraklasowicz może dokonać wielkiej sprzedaży. A doniesienia w tej sprawie przekazuje sam Rudy Galetti. Otóż Elves Balde, jeden z kluczowych piłkarzy u Bruno Baltazara, może zaliczyć hitową przeprowadzkę. Zawodnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Sportingu Lizbona.

Portugalski gigant jednak nie jest osamotniony w wyścigu po Elvesa Balde. Wspomniane źródło zdradza, że zawodnik Radomiaka Radom jest także łączony z Vitorią, Estorilem Praia, a także… Stade Rennes. Francuski klub również patrzy na zawodnika z PKO Ekstraklasy. Jednak największym zaskoczeniem jest właśnie Sporting Lizbona. 26-latek zatem mógłby występować na poziomie Ligi Mistrzów.

Elves Balde to niewątpliwie wyróżniający się zawodnik Radomiaka Radom. Sporting Lizbona czy też Stade Rennes wydają się jednak, że to dla niego za wysokie progi. Bardziej realna jest opcja przeprowadzki do Vitorii lub Estorilu Praia. Nadchodzące letnie okienko transferowe zapowiada się niezwykle gorąco dla reprezentanta Gwinei Bissau.

W zeszłym sezonie Elves Balde rozegrał 27 spotkań w koszulce Radomiaka Radom. Skrzydłowy zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.