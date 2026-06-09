Pululu obierze kontrowersyjny kierunek?! Poważne zainteresowanie

17:56, 9. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  RB Sport

Afimico Pululu wkrótce przestanie być piłkarzem Jagiellonii Białystok. Jak się okazuje, napastnik może wylądować w Rosji, ponieważ znalazł się na celowniku Lokomotiwu Moskwa - informuje "RB Sport".

Afimico Pululu
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Afimico Pululu w Rosji?! Lokomotiw Moskwa zainteresowany

Afimico Pululu ma za sobą trzy świetne sezony w PKO Ekstraklasie. Napastnik jednak wkrótce zakończy swoją przygodę w Jagiellonii Białystok. Strony nie doszły do porozumienia i wraz z końcem czerwca dobiegnie końca jego kontrakt. Tymczasem okazuje się, że 27-latek może wylądować w Rosji. „RB Sport” zdradza, że zawodnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Lokomotiwu Moskwa.

Transferowa saga z udziałem Afimico Pululu trwa w najlepsze. Była gwiazda Jagiellonii Białystok jeszcze nie tak dawno była bliska pozostania w PKO Ekstraklasie, ponieważ była łączona z Wieczystą Kraków. Wśród zainteresowany są też m.in. kluby z Belgii. Okazuje się jednak, że wszystkich może pogodzić Lokomotiw Moskwa. Rosjanie poważnie traktują możliwość sprowadzenia 27-latka.

Przeprowadzka Afimico Pululu do Rosji nie spodobałaby się wielu fanom. Tamtejsze kluby jednak potrafią przekonać zawodników przez olbrzymie kontrakty. Lokomotiw Moskwa należy do zespołów, które są w stanie dużo płacić. Czas pokaże, czy była napastnik Jagiellonii Białystok finalnie obierze ten kierunek.

Afimico Pululu w poprzednim sezonie rozegrał 47 spotkań w koszulce Jagiellonii Białystok. Napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 21 trafień, a także zaliczył osiem asyst.

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