Kadra Senegalu na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Senegalu na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Pape Thiawa, listę powołanych oraz terminarz meczów Senegalu w grupie I.

Cal Sport Media/ Alamy Na zdjęciu: Sadio Mane

Kadra Senegalu na mundial 2026

Reprezentacja Senegalu poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 1 czerwca. Selekcjoner Pape Thiaw wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Edouard Mendy (Al Ahli), Mory Diaw (Le Havre AC), Yehvann Diouf (Nice)

Obrońcy: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhate (Lyon), Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Hajfa), Ismail Jakobs (Galatasaray), Ilay Camara (Anderlecht)

Pomocnicy: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Monachium)

Sadio Mane (Al Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Chelsea), Bamba Dieng (Lorient), Cherif Ndiaye (Samsunspor)

Selekcjoner: Pape Thiaw

Z kim gra Senegal w grupie MŚ 2026?

Senegalczycy rywalizują w grupie I. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Francją. Drugim przeciwnikiem będzie Norwegia, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Irakiem.

Terminarz reprezentacji Senegalu w grupie I:

16 czerwca 2026, godz. 21:00 – Francja – Senegal (East Rutherford/New Jersey),

23 czerwca 2026, godz. 02:00 – Norwegia – Senegal (East Rutherford/New Jersey),

26 czerwca 2026, godz. 21:00 – Senegal – Irak (Toronto)

Drużyna prowadzona przez Pape Thiawa będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach i krajach. Mecz z Francją i Norwegią obędą się w East Rutherford/New Jersey, a spotkanie z Irakiem zostanie rozegrane w Toronto.