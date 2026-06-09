SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia Warszawa ma problem. Kontuzja Petara Stojanovicia może opóźnić transfer

Legia Warszawa buduje kadrę na kolejny sezon i chce pozbyć się niepotrzebnych zawodników. W tym gronie znalazł się Petar Stojanović, który nie zdołał podbić Łazienkowskiej. Wojskowi mogą jednak mieć poważny problem związany z tym zawodnikiem. Serwis planetnogomet.si donosi, że Słoweniec potrzebuje operacji. Taki stan rzeczy sprawia, że jego rozstanie ze stołecznym klubem może się opóźnić.

Zwykle kontuzje i okres rehabilitacji oddalają zawodników od transferów. Niewątpliwie w takiej sytuacji jest Petar Stojanović. Reprezentant Słowenii dotychczas był poważnie łączony z powrotem do rodzimej ligi. Teraz wszystko może się opóźnić, co w szczególności nie spodoba się Legii Warszawa. Wojskowi chcieliby jak najszybciej rozstać się z defensorem.

Petar Stojanović ma dość bogatą karierę w Italii, ale przychodził do Legii Warszawa po fatalnym okresie w Salernitanie. Na Łazienkowskiej wiązano spore nadzieje ze Słoweńcem, ale ten nie zdołał się odpłacić. Zawodnik kompletnie nie przypominał tego samego piłkarza, który występował na poziomie Serie A. Nic dziwnego, że Wojskowi nie wiążą z nim przyszłości.

W poprzednim sezonie Petar Stojanović rozegrał 26 spotkań w koszulce Legii Warszawa. 30-latek zdołał strzelić jednego gola, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.