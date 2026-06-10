Kadra Norwegii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Norwegii na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Stale Solbakkena, listę powołanych oraz terminarz meczów Norwegii w grupie I.

ZUMA Press, Inc/ Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Kadra Norwegii na mundial 2026

Reprezentacja Norwegii poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 21 maja. Selekcjoner Stale Solbakken wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (HSV)

Obrońcy: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolves), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby), Henrik Falchener (Viking).

Pomocnicy: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers)

Napastnicy: Erling Haaland (Man City), Alexander Sorloth (Atletico), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)

Selekcjoner: Stale Solbakken

Z kim gra Norwegia w grupie MŚ 2026?

Norwegowie rywalizują w grupie I. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Senegalem. Drugim przeciwnikiem będzie Irak, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Norwegią.

Terminarz reprezentacji Norwegii w grupie I:

17 czerwca 2026, godz. 00:00 – Irak – Norwegia (Foxborough),

23 czerwca 2026, godz. 02:00 – Norwegia – Senegal (East Rutherford/New Jersey),

26 czerwca 2026, godz. 21:00 – Norwegia – Francja (Foxborough)

Drużyna prowadzona przez Stale Solbakkena będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach. Mecze z Irakiem i Francją odbędą się w Foxborough, a spotkanie z Senegalem zostanie rozegrane w East Rutherford/New Jersey.