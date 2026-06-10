Kadra Norwegii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

12:08, 10. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Kadra Norwegii na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Stale Solbakkena, listę powołanych oraz terminarz meczów Norwegii w grupie I.

Erling Haaland
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc/ Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Kadra Norwegii na mundial 2026

Reprezentacja Norwegii poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 21 maja. Selekcjoner Stale Solbakken wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (HSV)

Obrońcy: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolves), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby), Henrik Falchener (Viking).

Pomocnicy: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers)

Napastnicy: Erling Haaland (Man City), Alexander Sorloth (Atletico), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)

Selekcjoner: Stale Solbakken

Z kim gra Norwegia w grupie MŚ 2026?

Norwegowie rywalizują w grupie I. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Senegalem. Drugim przeciwnikiem będzie Irak, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Norwegią.

Terminarz reprezentacji Norwegii w grupie I:

  • 17 czerwca 2026, godz. 00:00 – Irak – Norwegia (Foxborough),
  • 23 czerwca 2026, godz. 02:00 – Norwegia – Senegal (East Rutherford/New Jersey),
  • 26 czerwca 2026, godz. 21:00 – Norwegia – Francja (Foxborough)

Drużyna prowadzona przez Stale Solbakkena będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach. Mecze z Irakiem i Francją odbędą się w Foxborough, a spotkanie z Senegalem zostanie rozegrane w East Rutherford/New Jersey.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości