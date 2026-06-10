Kadra Francji na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Francji na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Didiera Deschampsa, listę powołanych oraz terminarz meczów Francji w grupie I.

Abaca Press/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kadra Francji na mundial 2026

Reprezentacja Francji poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 14 maja. Selekcjoner Didier Deschamps wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Obrońcy: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monachium)

Pomocnicy: N’Golo Kante (Fenerbahce), Manu Kone (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madryt), Warren Zaire-Emery (PSG)

Napastnicy: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madryt), Michael Olise (Bayern Monachium), Marcus Thuram (Inter Mediolan)

Selekcjoner: Didier Deschamps

Z kim gra Francja w grupie MŚ 2026?

Francuzi rywalizują w grupie I. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Senegalem. Drugim przeciwnikiem będzie Irak, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Norwegią.

Terminarz reprezentacji Francji w grupie I:

16 czerwca 2026, godz. 21:00 – Francja – Senegal (East Rutherford/New Jersey),

22 czerwca 2026, godz. 23:00 – Francja – Irak (Filadelfia),

26 czerwca 2026, godz. 21:00 – Norwegia – Francja (Foxborough)

Drużyna prowadzona przez Didiera Deschampsa będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Senegalem odbędzie się w East Rutherford/New Jersey, spotkanie z Irakiem zostanie rozegrane w Filadelfii, a pojedynek z Norwegią zaplanowano w Foxborough.