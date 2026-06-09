Widzew Łódź może pozbyć się balastu. Jest bardzo prawdopodobne, że Osman Bukari opuści latem PKO Ekstraklasę - przekazuje Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Osman Bukari może opuścić Widzew Łódź

Widzew Łódź w zimowym okienku transfer zainwestował aż 5,5 miliona na Osmana Bukariego. Czyniło to najdroższym wzmocnieniem przychodzącym w PKO Ekstraklasie. Ten ruch jednak okazał się kompletnym niewypałem i już mówi się o rozstaniu. Tymczasem Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki” przekazał, że zawodnik z Ghany rzeczywiście może opuścić polskie boiska.

Odejście Osmana Bukariego z Widzewa Łódź jest prawdopodobnym scenariuszem. Ekstraklasowicz może mieć jednak problem ze znalezieniem nowego pracodawcy dla 27-latka. Wątpliwe wydaje się, żeby ktoś chciał zapłacić ponad 5 milionów euro za skrzydłowego. Łodzianie zatem mogą sporo na tym stracić. A na dodatek umowa piłkarza z Ghany obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

Osman Bukari kompletnie nie podbił PKO Ekstraklasy. 19-krotny reprezentant swojego kraju kompletnie nie wyróżnił się na naszych boiskach. Nic więc dziwnego, że Widzew Łódź myśli o rozstaniu. Pozostaje teraz pytanie, gdzie skrzydłowy mógłby wylądować. Na dalsze informacje w sprawie przyszłości 27-latka trzeba będzie jeszcze poczekać.

Dotychczas Osman Bukari rozegrał osiem spotkań w koszulce Widzewa Łódź. Skrzydłowy nie miał okazji brać udziału przy strzelonym golu przez swoją drużynę.