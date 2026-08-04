Szanse polskich klubów na fazę ligową europejskich pucharów. Złe wieści dla GKS-u Katowice

Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice wciąż walczą o fazę ligową europejskich pucharów. Piotr Klimek wyliczył, jakie szanse ma każdy klub na jesień w Europie.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice z najmniejszymi szansami na fazę ligową europejskich pucharów

Przed startem 3. rundy eliminacji europejskich pucharów Polska ma wciąż pięć drużyn w grze o fazę ligową. Niestety ani Lech Poznań, ani Górnik Zabrze nie mają szans na awans do Ligi Mistrzów. Mistrza Polski za burtę wyrzucił duński Aarhus, zaś triumfatora Pucharu Polski pokonało Fenerbahce. Po raz pierwszy w tym sezonie dwumecz w pucharach rozegra Jagiellonia Białystok.

Aż trzy drużyny zagrają w 3. rundzie el. Ligi Europy (Lech, Górnik i Jagiellonia). Pozostałe dwie, czyli GKS Katowice i Raków powalczą o Ligę Konferencji. Piotr Klimek wyliczył szanse polskich klubów na awans do fazy ligowej europejskich pucharów.

Najgorzej wygląda sytuacja GKS-u Katowice, który ma zaledwie 2,5% szans na grę w Lidze Konferencji na jesień. Przed drużyną Rafała Góraka starcie z Hapoelem Tel Awiw. W przypadku zwycięstwa w rundzie play-off zmierzą się z Atalantą Bergamo.

Raków ma matematycznie zdecydowanie większe szanse na fazę ligową, ponieważ 47%. Muszą jednak pokonać Hammarby IF, a następnie Żalgiris Wilno lub Hajduk Split. W przypadku Jagiellonii Białystok szanse na Ligę Europy wynoszą 39,9%, a 39,7% na Ligę Konferencji. Jeśli odpadną z Rangers FC, w Lidze Konferencji zagrają z Fk Jablonec lub RFS Ryga.

Lech Poznań ma największe szanse na Ligę Europy (60,3%) ze wszystkich polskich klubów. Dla porównania Górnik Zabrze ma tylko 9,2% szans na fazę ligową Ligi Europy. Lepiej wyglądają szanse na fazę ligową Ligi Konferencji, ponieważ jest to 28,9 procent.

Szanse polskich klubów na fazę ligową europejskich pucharów:

Lech Poznań:

Liga Europy – 60,3%

Liga Konferencji – 37,3%

Górnik Zabrze:

Liga Europy – 9,2%

Liga Konferencji – 28,9%

Jagiellonia Białystok:

Liga Europy – 39,9%

Liga Konferencji – 39,7%

Raków Częstochowa:

Liga Konferencji – 47%

GKS Katowice: