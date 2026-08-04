fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Bunt Viniciusa trwa. Real Madryt wyciągnął rękę, ale jest jeden problem

Real Madryt nie chce dopuścić do scenariusza, w którym Vinicius Junior opuści klub. Jak informuje ESPN, sternicy Los Blancos przygotowali poprawioną propozycję przedłużenia kontraktu dla Brazylijczyka, aby wznowić rozmowy, które wcześniej zostały zawieszone.

Według nowych wieści oferta Królewskich zakłada wynagrodzenie na poziomie mniej więcej 22 milionów euro rocznie. Problem w tym, że oczekiwania skrzydłowego są zdecydowanie wyższe. Otoczenie zawodnika ma domagać się kwoty zbliżonej do 30 milionów euro za sezon, argumentując ją statusem piłkarza, regularnością oraz kluczową rolą w najważniejszych momentach.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Vinícius Junior znajduje się obecnie w szczególnym momencie kariery. Brazylijczyk wszedł w ostatni rok obowiązującej umowy, co zwiększa presję na władzach Realu. Jeśli strony nie osiągną porozumienia, klub może znaleźć się w trudnej sytuacji. Za rok zawodnik będzie mógł odejść bez kwoty odstępnego.

Jak podaje źródło, zainteresowanie 26-letnim skrzydłowym wykazuje między innymi Arsenal, który uważnie obserwuje sytuację. Dla giganta La Liga oznacza to dodatkowy argument, aby jak najszybciej zamknąć negocjacje i uniknąć utraty jednej z największych gwiazd zespołu.

Na razie obie strony pozostają przy swoich stanowiskach. Real proponuje znaczącą podwyżkę, ale Vinicius Junior i jego przedstawiciele uważają, że jego osiągnięcia oraz wpływ na sukcesy klubu powinny znaleźć odzwierciedlenie w jeszcze wyższym kontrakcie.